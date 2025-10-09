Оккупанты атаковали Одесскую область дронами, вспыхнули масштабные пожары: пострадали пять человек. Фото и видео

В результате ночной атаки российских беспилотников в Одесской области вспыхнули несколько масштабных пожаров. Повреждены жилые дома, автозаправка и объекты портовой инфраструктуры, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. В ведомстве отметили, что предварительно пострадали 5 человек.

Последствия атаки

В ночь с 8 на 9 октября россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела на территории Черноморска, Одесской области возникли масштабные пожары. Огонь охватил два жилых дома, административное здание и автозаправочную станцию. Еще повреждены объекты электроэнергетики и 6 домов.

Кроме того, зафиксировано возгорание на территории портовой инфраструктуры, где горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами.

По информации главы Одесской ОГА Олега Кипера, по состоянию на утро 9 октября, известно о 5 пострадавших, которым оказывают помощь медики. Также он отметил, что в результате атаки более 30 тысяч жителей остались без электроснабжения.

Городской голова Черноморска Василий Гуляев сообщил, что критическая инфраструктура города работает на генераторах. Также разворачивают пункты несокрушимости.

В Одесской областной прокуратуре начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений. Прокуроры, правоохранители и сотрудники СБУ работают на месте событий.

К ликвидации пожаров привлечены 83 спасателя, 18 единиц спецтехники, пожарного робота ГСЧС, четырех добровольцев и пожарный автомобиль.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители в Одессе открыли уголовное производство из-за вероятной служебной халатности, которая могла стать причиной масштабного затопления города 30 сентября. Следователи уже работают над сбором доказательств и проверкой причастных должностных лиц.

Также напомним, в ночь на 2 октября Россия нанесла удары по депо "Укрзализныци" (УЗ) в Одессе и железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере страны, в частности в Конотопе. Сейчас, по данным УЗ, в Сумской области полностью восстановлено движение без задействования резервных тепловозов. Однако некоторые рейсы все еще задерживаются более чем на 3 часа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!