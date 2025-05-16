Оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками: произошли пожары, пострадали три человека. Фото

В ночь на 16 мая российские войска атаковали ударными дронами Одесскую область. Под ударом оказались два района: повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома, вспыхнули пожары.

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Пострадали по меньшей мере три человека, одна из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Ночью россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома и легковые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели", – отметил чиновник.

Кипер добавил, что в результате атаки врага пострадали по меньшей мере три человека.

"Один человек, после получения медицинской помощи, продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина – в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи борются за их жизнь и здоровье", – рассказал начальник ОВА.

Сейчас все ответы службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против мирного населения Одесской области.

В Одесской областной прокуратуре сообщили о начале расследований по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляют Белгород-Днестровская и Черноморская окружные прокуратуры Одесской области.

Прокуроры уточнили, что у троих пострадавших – двух мужчин и женщины – диагностированы осколочные ранения, минно-взрывные травмы, перелом и термические ожоги.

"На момент атаки пострадавшие находились по месту жительства. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили", – добавили в прокуратуре региона.

По данным ГСЧС, по состоянию на 08:41 было известно о разрушенных частных жилых домах, хозяйственных постройках, гараже с 3 автомобилями.

"На местах вспыхнули пожары, которые спасатели совместно с добровольцами оперативно ликвидировали", – добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, утром этого же дня россияне также атаковали дронами Киев: в столице работали силы ПВО, зафиксированы разрушения в результате падения обломков в Святошинском районе. Также там вспыхнул пожар.

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