Оккупанты атаковали Сумскую область: три человека ранены, есть перебои со связью

Войска страны-агрессора России утром во вторник, 26 августа, атаковали Шосткинскую громаду Сумщины. Под вражеский удар попала гражданская инфраструктура, ранены трое мужчин.

Община осталась без света, также есть перебои со связью. О последствиях атаки сообщили начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и пресс-служба городского совета Шостки.

Что известно об обстреле Сумщины 26 августа

По словам руководителя Сумщины, армия РФ утром атаковала гражданскую инфраструктуру Шосткинской общины.

Ранения получили мужчины 35, 44 и 48 лет. Всех госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

В результате ударов часть Шосткинщины осталась без света, сообщил Григоров.

Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью.

По словам чиновника, развернуты Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.

Городской голова Шостки Николай Нога сообщил, что под удар РФ, в частности, попал Вовнянский старостинский округ.

Там разрушены объекты инфраструктуры, без электроэнергии и связи – шесть населенных пунктов общины.

Кроме того, повреждены многоэтажный дом и шесть частных.

В результате повторного попадания дрона оккупантов свет исчез во всех населенных пунктах Шосткинской громады.

Ночью под ударом был Сумской район

Ночью 26 августа оккупанты нанесли удары по Сумскому району. В частности, атаке подверглось село Токари.

Там повреждено около восьми домов, среди них – домовладения старосты Токаревского старостинского округа Галины Шаклейной, информирует "Суспільне".

Кроме того, враг в три часа ночи атаковал дроном частное домовладение в Бездрицкой громаде Сумского района.

Ранена 51-летняя жительница дома и ее 63-летняя соседка, сообщили в прокуратуре Сумщины.

При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

