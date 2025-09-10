Оккупанты атаковали Винницкую область: есть попадание в гражданские промышленные объекты

Утром 10 сентября в Винницкой области прогремела серия мощных взрывов. Российские оккупанты атаковали на территории региона гражданские промышленные объекты.

По предварительным данным, путинские войска применили в ходе атаки крылатые ракеты. О взрывах сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов.

Подробности атаки

По информации городского головы, после 6:00 утра в Виннице было слышно взрыв. Подробную информацию городская власть обещала предоставить позже. В то же время мониториговые каналы сообщали, что в районе Винницы были зафиксированы несколько групп крылатых ракет.

Первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная проинформировала, что целью российской атаки стали гражданские промышленные объекты. Чиновница написала в Facebook, что информация о пострадавших не поступала.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе как крылатых ракет, так и дронов-камикадзе на территории Винницкой области.

Что предшествовало

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Впоследствии стало известно об активности стратегической авиации противника, в небо были подняты бомбардировщики Ту-95МС. Утром в воздушном пространетсве Украины появились десятки крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты.

