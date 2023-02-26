Оккупанты атакуют на пяти направлениях, ВСУ отбили 71 атаку – Генштаб

В Украине начались 368-е сутки полномасштабной войны, на которые вражеские войска РФ сосредотачиваются на ведении наступлений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Накануне наши защитники отбили 71 атаку оккупантов на этих участках фронта.

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Российские захватчики постоянно ведут воздушную разведку для корректировки огня как по украинским позициям, так и по мирным объектам. О последних событиях на фронте сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 26 февраля.

За прошедшие сутки армия страны-агрессора нанесла 14 ракетных и 19 авиационных ударов, совершила 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди. Угроза дальнейших российских ракетных атак является значительной по всей территории Украины.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Вместе с тем враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Поповка, Стукаловка, Павловка и Гирино на Сумщине, а также Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огурцово и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях он вел безуспешные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздолевки, Федоровки, Васюковки, в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Новомлынска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области; Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине.

На Бахмутском направлении войска РФ продолжают атаковать позиции наших войск. Они безуспешно провели наступления возле н. п. Орехово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. В то же время обстреляли районы 22 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк. Агрессор нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Константиновки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты наступали в районах н. п. Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар – успеха не имели. Огневому влиянию от них подверглись Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Также продолжает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. В частности, от вражеского огня пострадали Времевка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Орехов и Белогорье на Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антоновка и Кизомис на Херсонщине, а также Матросовка на Николаевщине.

Российские захватчики наращивают оборону временно оккупированного Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения. Из Челябинской области РФ туда прибыло 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ.

Из-за опасений деоккупации украинских территорий так называемый городской прокурор Горловки Донецкой области сложил полномочия и готовится к эвакуации на территорию РФ.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Также наши защитники сбили три российских беспилотных летательных аппарата разных типов: "Орлан-10", Supercam S350 и "Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы войск РФ, радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу, а также еще две важные вражеские цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР Минобороны Украины заявили, что ВСУ будут готовы перейти в контрнаступление весной. Главной целью остается освобождение всех временно оккупированных РФ территорий страны, включая Крым.

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