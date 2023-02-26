newspaper
img

Оккупанты атакуют на пяти направлениях, ВСУ отбили 71 атаку – Генштаб

Марина Лисничук
War
3 минуты
585
Оккупанты атакуют на пяти направлениях, ВСУ отбили 71 атаку – Генштаб

В Украине начались 368-е сутки полномасштабной войны, на которые вражеские войска РФ сосредотачиваются на ведении наступлений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Накануне наши защитники отбили 71 атаку оккупантов на этих участках фронта.

Видео дня

Российские захватчики постоянно ведут воздушную разведку для корректировки огня как по украинским позициям, так и по мирным объектам. О последних событиях на фронте сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 26 февраля.

За прошедшие сутки армия страны-агрессора нанесла 14 ракетных и 19 авиационных ударов, совершила 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди. Угроза дальнейших российских ракетных атак является значительной по всей территории Украины.

Оккупанты атакуют на пяти направлениях, ВСУ отбили 71 атаку – Генштаб

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Вместе с тем враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Поповка, Стукаловка, Павловка и Гирино на Сумщине, а также Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огурцово и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях он вел безуспешные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздолевки, Федоровки, Васюковки, в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Новомлынска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области; Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине.

На Бахмутском направлении войска РФ продолжают атаковать позиции наших войск. Они безуспешно провели наступления возле н. п. Орехово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. В то же время обстреляли районы 22 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк. Агрессор нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Константиновки.

Оккупанты атакуют на пяти направлениях, ВСУ отбили 71 атаку – Генштаб

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты наступали в районах н. п. Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар – успеха не имели. Огневому влиянию от них подверглись Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Также продолжает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. В частности, от вражеского огня пострадали Времевка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Орехов и Белогорье на Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антоновка и Кизомис на Херсонщине, а также Матросовка на Николаевщине.

Российские захватчики наращивают оборону временно оккупированного Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения. Из Челябинской области РФ туда прибыло 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ.

Оккупанты атакуют на пяти направлениях, ВСУ отбили 71 атаку – Генштаб

Из-за опасений деоккупации украинских территорий так называемый городской прокурор Горловки Донецкой области сложил полномочия и готовится к эвакуации на территорию РФ.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Также наши защитники сбили три российских беспилотных летательных аппарата разных типов: "Орлан-10", Supercam S350 и "Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы войск РФ, радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу, а также еще две важные вражеские цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР Минобороны Украины заявили, что ВСУ будут готовы перейти в контрнаступление весной. Главной целью остается освобождение всех временно оккупированных РФ территорий страны, включая Крым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!