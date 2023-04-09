Оккупанты атакуют по четырем направлениям, ВСУ отбили более 50 атак – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили более 50 атак российской оккупационной армии. Противник продолжает наступление на 4 направлениях фронта: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

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Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 9 апреля. Кроме того, на временно захваченных территориях россияне усилили террор мирных жителей.

В частности, сообщается, что в Горностаевском районе Херсонской области продолжаются рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента. Во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, избирательно обыскивают их дома.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях враг совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессалевка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караическое и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Ямполевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них: Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые яростные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. Вражеские обстрелы подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Камышаны, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Потери русской армии

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, наши защитники сбили 2 БпЛА типа Supercam, 6 БпЛА типа Орлан-10 и 6 БпЛА типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 5 станций радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что если украинская армия покинет Бахмут, это не будет иметь большого значения с сугубо военной точки зрения. Но политически это может нанести большой удар по позициям Украины;

– по данным аналитиков проекта Oryx, Россия в войне против Украины потеряла уже более 10 тысяч единиц военной техники. При этом украинские защитники лишились в три раза меньше вооружения, чем оккупанты.

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