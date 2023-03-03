Оккупанты безуспешно штурмовали Бахмут и атаковали на ряде направлений, в Луганской области отключили банкоматы, чтобы пенсионеры не получили пенсии – Генштаб

Российские войска ведут наступательные действия на пяти направлениях и пытаются окружить Бахмут. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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В течение суток враг нанес 30 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке по состоянию на 18 часов 3 марта – 373 суток полномасштабного вторжения РФ.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка Черниговской области; Собки, Бачевск, Уланово, Стариковое, Атинское, Павловка, Рясное Сумской области и районов около 10 населённых пунктов Харьковской области. Среди них – Стрелка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжал вести наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Дворична, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Кременная, Диброва и Белогоровка – Луганской, и Северск и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За сутки нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василовка и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, находящиеся рядом с районом ведения боевых действий, в частности, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Марьинка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 20 населенных пунктов. Среди них – Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы 15 населенных пунктов. В частности это – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Белозерка и Днепровское Херсонской области и Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В Луганской области так называемая оккупационная власть продолжает оказывать давление на местное население, в частности на наименее защищенные слои. В населенных пунктах Сватовского района захватчики лишили возможности получать пенсии и другие социальные выплаты путем отключения банкоматов. Пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите, предложено получать выплаты наличными в определенные дни. Однако через такую организацию люди в большинстве своем физически не могут получить деньги.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и БпЛА типа ZALA.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 склада ГСМ, а также станцию РЭБ врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте и вокруг него идут ожесточенные бои. Враг бросил на штурм города свои наиболее подготовленные подразделения, пытаясь оцепить его, но Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону.

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