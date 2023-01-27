Оккупанты готовят новую волну ''фильтрации'' на захваченных территориях и увеличивают количество блокпостов – ЦНС

Российские захватчики готовят на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей новую волну фильтрации. Местных жителей будут массово проверять на "лояльность".

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С этой целью оккупанты увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами на оккупированной части юга Украины. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты готовятся к новой массовой проверке жителей Запорожской и Херсонской областей на "лояльность". В частности, планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (в том числе банков и онлайн-образования). Кроме этого россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами юга", - отметили в ЦНС.

На российских блокпостах у людей требуют предоставить данные о наличии военных учетов, имеющихся у них в собственности транспортных средств, а также адреса персональных аккаунтов в соцсетях для дальнейшей проверки.

"Следовательно Центр национального сопротивления призывает быть осторожными и по возможности покинуть регион. Также напоминаем, что на сайте центра есть инструкция по чистке телефона и поведению во время ареста. Также чистите историю браузеров и отписывайтесь от украинских Telegram-каналов перед выходом на улицу", - рекомендуют украинцам на временно оккупированных территориях ЦНС.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты ускорили темпы депортации украинцев с захваченных территорий, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия, в частности, в заброшенные российские санатории и общежития в Воронежской, Свердловской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае РФ.

Особенно активно депортация осуществляется на временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.