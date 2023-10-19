Оккупанты хотят вывезти политзаключенных из Крыма в Россию: в 'Атеш' объяснили, почему паникуют захватчики

Российские оккупанты запланировали перевезти политзаключенных из Крыма на территорию РФ. Причиной стал страх захватчиков из-за продвижений Сил обороны Украины на фронте.

Враг не исключает, что не сможет удержать полуостров, когда ВСУ пройдут к Перекопскому перешейку. На это указывают в партизанском движении "Атеш".

Отмечается, что паника у захватчиков возникает и из-за того, что в случае продвижения украинских сил, в самом Крыму поднимется крупное восстание при участии патриотически настроенных украинцев и противников путинского режима.

"От наших агентов поступила информация, что оккупанты в ближайшие дни планируют перемещение политзаключенных с Крыма на территорию РФ. Спецвагоны пойдут в составе пассажирского поезда Севастополь – Москва", – сообщают в "Атеш".

Установлено, что процедура перевоза осуществляется перед пешеходным мостом на железнодорожном вокзале "Симферополь пассажирский". Встречный караул состоит из не менее двадцати солдат и двух офицеров армии РФ.

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"Информация уже передана в нужные руки", – подчеркнули партизаны.

Они добавили, что их агенты на временно оккупированных территориях, а также те, которые работают внутри силовых структур и ВС РФ, продолжают бороться с преступниками и оказывают непомерную помощь в освобождении украинских земель от "болотной орды".

"Мы все видим и фиксируем все преступления оккупационной власти против украинских патриотов. Виновные будут наказаны!" – заявили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева 18 октября родственники защитников "Азовстали" устроили акцию с напоминанием о пленных. Воины, оборонявшие Мариуполь, находятся в неволе с весны 2022 года.

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