Оккупанты хотят захватить Лиман и выйти к Славянску: в ВСУ рассказали о замысле врага. Карта

За последние полтора месяца российские войска активизировались на севере Донетчины, в частности на Лиманском направлении. Там существенно увеличилось количество российских штурмов.

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Враг стремится захватить Лиман и попытаться выйти к Славянску. Об этом рассказал спикер 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов в эфире "Суспільне. Студія".

Он констатировал рост вражеских атак на Лиманском направлении.

"Направление очень приоритетное, потому что это один из возможных путей выхода на Славянско-Краматорскую агломерацию. Им очень важно захватить Лиман и через него, через Райгородок уже выходить на Славянск", – сказал военный.

На пути к Лиману у врага лежит естественная преграда – река Жеребец, протекающая к востоку от города. Ее сейчас россияне пытаются форсировать.

"Им важно через реку Жеребец попасть именно в Лиман. То есть в короткой перспективе – выход на Лиман. Все остальные населенные пункты очень мелкие, чтобы брать их как цель. Здесь есть определенная сложность, им именно напрямую надо заходить. С флангов им будет сложно из-за условий местности, из-за особенностей рельефа", – рассказал Белоусов.

На Лиманское направление российское командование стянуло более подготовленные свои подразделения.

"Последний месяц-полтора – постоянные атаки, постоянные штурмы врага. И если еще раньше это были, можно сказать, зеки или неопытные воины врага, то сейчас уже появляются хорошо подготовленные группы, штурмующие наши позиции. Вывод один – они хотят достичь результатов. Плохо обученные или совсем необученные могут лишь выявлять наши огневые точки, позиции, а хорошо обученные солдаты могут добиться успеха. Работает их авиация, артиллерийские системы", – очертил ситуацию спикер 60-й бригады.

Напомним, о том, что оккупанты пытаются нарастить темп наступления в районе Лимана и бросают на штурмы раненых, ранее заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, агрессор отправил на этот участок фронта дополнительные штурмовые подразделения 283-го и 488-го российских мотострелковых полков.

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