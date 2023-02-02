Оккупанты из бригады, мародерившей в Буче и Ирпене, сдались в плен ВСУ под Угледаром: появились подробности

Украинские воины под Угледаром Донецкой области захватили в плен 10 кафиров из 155 бригады морской пехоты РФ. Эта вражеская бригада весной участвовала в оккупации Киевщины, ее воины активно мародерили в Буче и Ирпене.

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Понеся потери на Киевщине, оккупанты осенью "выгрохнули" на Донбассе, где снова были разгромлены, сейчас же командование снова бросило морпехов в "мясорубку" под Угледаром. Об этом в ходе брифинга Military Media Center сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

По его словам, 155-ая бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ уже дважды была разгромлена украинскими воинами - во время освобождения Киевщины и в боях на Донбассе. В первый месяц войны "элитное" российское подразделение ознаменовалось мародерством в Буче и Ирпене, которые в то время находились под российской оккупацией.

"155-я бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев (в феврале и марте 2022 года). Они заходили в Ирпень и Бучу. "Прославились" эти бойцы тем, что они мародерили и бесчинствовали. Однако они были почти в полном составе уничтожены в том районе. После восстановления они появились на Донецком направлении, где (в ноябре 2022 года) были также уничтожены", – отметил Дмитрашковский.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления также сообщил, что под Угледаром захватчики из 155-й бригады морской пехоты РФ также несут потери. Многие российские оккупанты уже ликвидированы, десяток же оказался в плену у воинов Сил обороны Украины.

"На сегодняшний день они появились снова в направлении Угледара. 10 их бойцов сдались в плен", - отметил Дмитрашковский.

Судя по всему, захватили пленных украинские воины под Угледаром 31 января.

"В районе Угледара плодотворно поработали наши военные. Как следствие, здесь сокращено количество личного состава 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. А более 10 оккупантов сделали правильный выбор - сдались в плен", - рассказывал Дмитрашковский в эфире 5 канала накануне.

Напомним, ранее журналисты идентифицировали 22 кафира, причастных к убийствам украинцев в Буче. Для этого они проанализировали множество писем, интервью, а также тысячи часов видео, на которых видно, как в марте российские военные на улице Яблунской в Буче убили десятки мирных украинцев. После казней гражданских, оккупанты отбирали телефоны у своих жертв и сразу же звонили в РФ.

Благодаря символике на военной технике, которую враг пытался скрыть, документации и личным записям россиян удалось получить доказательства, что к военным преступлениям причастны десантники 234-го полка страны агрессора.

По данным украинских правоохранительных органов, за время оккупации РФ в Бучанском районе было убито более 1200 мирных жителей.