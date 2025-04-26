У ніч проти 24 квітня столиця України зазнала комбінованого масованого удару ворога з використанням як БПЛА так і крилатих та балістичних ракет.

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В Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що ворог використав 11 балістичних ракет, які були запущені з пускових районів у Брянській, Воронезькій та Курській областях, з яких було збито 7. З 37 крилатих ракет Х-101, які були запущені Ту-95МС, було збито 31 одиницю. З 12 крилатих ракет "Калибр" морського базування - 6, вдалось знешкодити всі 4 керовані ракети типу Х-59 / Х-69, але жодної з 6 крилатих ракет з ОТРК "Искандер".

Також ворог використав 145 далекобійних дронів, з яких не було знешкоджено лише 13. З такої навали - 68 було "втрачено локаційно", а 64 "шахеда" збито.

Основний напрямок удару — столиця України місто Київ.

Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 мешканців столиці, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці.

Звертаю увагу, що масований характер атаки російських окупантів у першу чергу був направлений на житлову та цивільну інфраструктуру. Пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок.

Наразі основний акцент російських атак спрямований саме по цивільній інфраструктурі. Таким чином ворог намагається здійснити військово-політичний тиск на Україну, аби змусити політичне керівництво країни пристати на так звані "мирні перемовини".

Нагадаю, що кремлівський диктатор у своєму виступі 30 вересня 2022 року робив акцент на тому, що під час Другої світової війни антигітлерівські союзники використовували тактику килимових бомбардувань німецьких міст Кельн і Дрезден. Тобто, ще 2022 року російський диктатор давав зрозуміти країнам Заходу про можливість російських ударів по мирних жителях, по цивільній інфраструктурі українських міст. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Варто зазначити, що ворог дедалі все частіше атакує українські міста балістикою. Такі ракети дуже важко збивати. Справа втім, що аеробалістичні засоби ураження можуть збивати лише ЗРК Patriot чи SAMP/T, котрих у нас обмаль. Ворог це розуміє й тому чи не щодня застосовує балістику, свідомо став бити по житловій інфраструктурі.

За інформацією ГУР МОУ, на сьогоді росіяни мають можливість виготовляти щодня одну ракету 9М723 до ОТРК "Іскандер". Крім того, на початок квітня у противника в запасі було близько 110 таких ракет. Також Росія отримує від Північної Кореї балістичі ракети KN-23. Це копія "Іскандера" з низкою конструктивних відмінностей. Заявлена дальність польоту ракети становить майже 690 кілометрів, маса бойової частини — 500 кілограмів і загальна маса — 3,4 тонни.

Для нас є тривожним дзвінком, що противник отримує корейські KN-23. За даними ГУР, РФ вдалося підвищити їх точність. Спочатку вона була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1500 мет­рів. Часом такі атаки завершувались падінням північнокорейських ракет далеко від будь-яких можливих цілей для ударів. Наприклад, 6 серпня 2024 року KN-23 впала на схід від Броварів, а 31 липня - у ліс під Білою Церковкою.

Але тепер ті зміни, які були внесені у ракету російськими фахівцями, вочевидь дозволяють ворогу активніше застосовувати KN-23 для ударів по цілями типу "житловий масив" з метою терору та вбивства цивільного населення.

Звертаю увагу, що ці ракети можуть долетіти до Києва за дві хвилини, якщо пуск здійснено, наприклад, з Брянської області, то Це потужні ракети довжиною 7,2 метра, з бойовою частиною майже 500 кілограмів.

За даними видання Defense Express, ворог використав балістику, яку росії передала Північна Корея, а саме: ракети KN-23. Там зазначили, що в мережі з'явилося відео з падінням KN-23 на житлову забудову столиці, на якому також видно, ще одну хмару від вибуху. Експерти пояснили, що навіть у випадку підбиття балістичної ракети вона все одно падає і, якщо не було знищено бойову частину, то вона детонує на землі.

За оцінками української розвідки, останнім часом, противник значно підвищив ефективність і своїх балістичних ракет. Мовиться про те, що пускові установки "Іскандерів" устатковано новою системою наведення, системою супутникової навігації тощо. Все це збільшує ймовірість обходу систем нашої ППО. А ЗРК Patriot і SAMP/T відтоді, як нам їх передали, не були модернізовані.

Але та обставина, що РФ отримує балістичі ракети з Північної Кореї, свідчить про те, що ворог не може повністю задовольнити свої потреби в балістиці.

Саме з цим пов"язаний той факт, що основний акцент Росія буде переносити з крилатих ракет вартістю в кілька мільйонів доларів безпосередньо на масове використання БпЛА.

Давайте подивимося на статистику використання БпЛА. За вересень минулого року — 503. Показово, що ці 500 безпілотників обійшлися країні-агресору у суму 15 млн доларів. Для порівняння, ця сума становить вартість лише трьох крилатих ракет, тому економічна складова для РФ все ж важлива — хоча б у аспекті труднощів із виробництвом крилатих ракет.

Утім вже у листопаді російських БпЛА було запущено вже 2300.

За останні місяці стратегія запуску ворожих дронів серйозно змінилася. Зараз використовується так званий "ройовий" характер атак. Тобто, коли зосереджується від 10 і більше БпЛА, і з висоти у 2-2,5 тис. км поза зоною досяжності українських мобільних груп дрони різко починають пікірувати саме по житлових мікрорайонах українських міст, зводячи нанівець можливості української системи ППО.

Головне те, що використовується хвильовий характер атаки, який має на меті знекровлення української системи ППО. Також використовуються так звані хибні цілі, тобто БпЛА без бойової частини. Мета таких БпЛА — максимальне виснаження потенціалу української ППО. За даними британської розвідки, менші та дешевші за "Шахеди" мають на меті "ускладнити українські оборонні зусилля через насиченість або заплутаність радіолокаційної картини". Також їхнє завдання — змусити більше працювати українську ППО, щоб виснажити її.

Фактично росіяни грають на тому, що собівартість БпЛА значно менша, ніж собівартість ракети для систем ППО, яка нейтралізує цей засіб ураження.

За даними Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, різні фактори можуть впливати на щомісячну кількість пусків, однак залишається ймовірним, що Росія може підтримувати кількість пусків на рівні щонайменше 1500 на місяць.

Раніше армія РФ завдавала ударів по логістичних та енергетичних об’єктах України, а зараз атаки за допомогою ракет і дронів ідуть виключно по житлових районах міст.

Росіяни також часто застосовують тактику подвійних ударів: спочатку завдають першого удару з максимальним числом жертв серед мирного населення, а потім, коли до роботи з ліквідації наслідків атаки долучаються рятувальники, медики, завдають другий удар.

Це тактика терористів. Тактика, яка повинна, на думку росіян, створити максимальну кількість жертв не тільки серед мирного населення, а й, відповідно, серед медиків, працівників ДСНС та інших служб, які залучені в нейтралізації російських атак.

Звертаю увагу, що удари по житлових мікрорайонах наносяться після заяв представників російської політичної влади про те, що удари по мирному населенню не є воєнним злочином, якщо йдеться про так звані " відплатні акції" у відповідь.

Тобто, фактично, Російська Федерація знімає з себе подібними заявами, на їхню думку, всю відповідальність за порушення правил і норм ведення війни. Я нагадаю, після кривавої трагедії в Сумах російський диктатор визнав той факт, що удару було завдано не по місцю зосередження українських військовослужбовців, як вони повідомляли про це раніше, а удару було завдано цілеспрямовано по мирному населенню українських Сум, що призвів до тяжких наслідків, загибелі більш ніж 30 мирних громадян.

Нагадаю, президент США Дональд Трамп відреагував на масований удар по столиці України 24 квітня і закликав лідера РФ Володимира Путіна укласти мирну угоду.