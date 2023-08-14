'Оккупанты минировали даже детские игрушки': взрывотехник Нацполиции рассказал о разминировании освобожденных городов. Видео

Оккупационные вооруженные силы России при отступлении с деоккупированных территорий минировали все – даже детские игрушки, а также использовали взрывчатку для скрытого подложения под тела погибших мирных жителей. Эти жестокие действия оккупантов стали известны после проведения операции по разминированию территории Киевщины.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Только за один день полицейские уничтожали более двух тысяч боеприпасов.

Взрывотехник Артем Бондаренко рассказывает, что его поразили масштабы разрушений после оккупации киевской области российскими войсками.

"Больше всего меня поразили масштабы разрушений и количество взрывоопасных предметов, которыми была нашпигована вся территория. Враг миновал все, что можно, и всем, чем можно. В Буче и Ирпене я встретился с особой жестокостью действий оккупантов. Россияне миновали не только жилые дома и автомобили граждан, они подкладывали взрывчатку под детские игрушки, а также тела убитых ими гражданских. Убегая, российские армейцы бросали в поле стиральные машинки и различную бытовую технику, которая тоже была заминирована", — говорит Артем Бондаренко.

Только за один день работы в Киевской области полицейские могли обнаружить и обезвредить более двух тысяч боеприпасов.

По словам специалистов, сложнее всего в работе на Харьковщине – это дистанционное минирование кассетными боеприпасами кладбищ, пастбищ и сельскохозяйственных угодий, поскольку такие боеприпасы невелики и их почти не видно – работа требует большей концентрации, времени и усилий.

"Страх есть всегда, но мы работаем с холодной головой и руководствуемся знаниями. Я верю, что совсем скоро мы разминируем каждый город, село, поле, и в каждый украинский дом вернется мирная жизнь. Ради этого мы работаем", – убежден Артем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на сегодняшний день заминировано около 200 тыс. кв. км территорий. Для их разминирования необходимы десятилетия. Кроме того, вследствие подрыва Каховской дамбы пять областей фактически остались без питьевой воды и страдают от засухи.

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