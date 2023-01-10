Оккупанты "мобилизуют" на войну против Украины даже людей с инвалидностью, а в больницу на Херсонщине свозят раненых захватчиков – Генштаб

Российские оккупанты продолжают "мобилизационные" мероприятия на временно захваченных территориях. На войну забирают даже людей с инвалидностью.

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Таких, в частности, оказалось, четверо из 30 "мобилизованных" в оккупированной Горловке Донецкой области во время очередного рейда, состоявшегося 6 января. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба в Facebook 10 января.

Отмечается, что после 2 дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских войск.

Кроме того, по данным Генштаба, противник продолжает нести потери. Только в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

Напомним, также накануне стало известно, что в морг временно оккупированного Мелитополя 9 января завезли полную фуру трупов российских захватчиков, их выгрузили насыпью. Кроме того, в городские больницы доставлены многие раненые россияне из временно оккупированной Васильевки и ряда других населенных пунктов к северу от Мелитополя.

"Мелитопольские больницы также переполнены ранеными оккупантами, которых завезли из Васильевки и других населенных пунктов к северу от Мелитополя. ВСУ и силы сопротивления впечатляют!" – добавил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– под Бахмутом четверо бойцов Сил специальных операций ВСУ атаковали позицию российских оккупантов. Было уничтожено 15 захватчиков. Те шестеро россиян, которым удалось выжить, во время зачистки территории попали в плен;

– представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что удар в новогоднюю ночь по ПТУ в Макеевке Донецкой области, где было сконцентрировано несколько сотен российских солдат, является частью украинского контрнаступления. И захватчикам нужно готовиться к тому, что подобные случаи будут повторяться еще не один раз.

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