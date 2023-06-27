Оккупанты могли просто расстрелять бердянских школьников: что известно о гибели Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские захватчики проводят обыски у родных погибших подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Тела школьников до сих пор находятся в морге, родных допустили лишь опознать их. На теле Тиграна и Никиты есть пулевые ранения.

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В истории много неизвестного

История об убийстве 24 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области двух подростков, 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, стала известна буквально через полчаса после трагедии.

В Бердянских пабликах появилось некое видео с перестрелкой. Потом представитель оккупационной власти Владимир Рогов заявил, что убит украинский партизан 16-летний Тигран Оганнисян. Позже стало известно имя второго погибшего Никиты Ханганова.

Ребят обвинили в том, что они убили одного военного и полицейского-коллаборанта.

Ольга Решетилова, соучредитель организации "Медійна ініціатива за права людей" (МІПЛ), которая уже несколько месяцев занимается историей бердянских подростков, говорит, что на самом деле достоверно неизвестно, почему именно погибли Тигран и Никита. Вся информация была подана оккупационными властями, которым верить нельзя.

"Сейчас известно, что ничего на самом деле неизвестно. Получить достоверную информацию с оккупационной территории сложно. Доверять версии оккупантов мы тоже не можем", – подчеркивает Решетилова.

Пытали током и расстреливали

Еще в ночь на 30 сентября прошлого года оккупанты похитили Тиграна Оганнисяна в Бердянске. Несколько дней его бабушка, с которой он жил, и мама (сейчас она находится в Германии, там младшая дочь проходит лечение) не знали, что с подростком.

В это время россияне пытали школьника. Его били, вывозили в поле и имитировали расстрел, пытали электрическим током. Только 5 октября парня отпустили. Его друга Никиту в тот раз не нашли – семьи не оказалось дома.

Уже через две недели "следователи" явились в дом Никиты и забрали его с отцом на допрос. Потом отпустили.

С тех пор школьников обязали приходить в "полицию" отмечаться. В домах, где они жили, проводили обыски, во время которых оккупанты били прикладами как Тиграна, так и его пожилую бабушку. Ребят обвиняли в подготовке диверсий на железной дороге и хотели судить.

Правозащитники били тревогу, но никто не помог

Тигран, который провел несколько дней в застенках российских оккупантов, говорил родным, что второй раз такого испытания не выдержит.

Мама Тиграна с отчимом попытались вывезти сына с оккупированной территории, для этого они вернулись в Бердянск из Германии. Однако когда на машине ехали назад, то их задержали аж в Таганроге. Допрашивали и потребовали, чтобы Тигран вернулся назад, поскольку против него было возбуждено дело.

Материалы "дела" собирались направить в суд, ребятам грозило до 20 лет тюрьмы.

"Мы обратились с призывом к международному сообществу помочь спасти Тиграна и Никиту, вывезти на подконтрольную территорию Украины или в любую третью страну, где им будет безопасно.

Была резолюция Европарламента, который обратился к Международному Красному Кресту и ООН, чтобы помочь украинским подросткам. Но ни о какой реакции со стороны этих организаций нам неизвестно. Ответственность за гибель подростков лежит на этих структурах.

Девять месяцев ребят преследовали оккупанты, оказывали на них давление, но им никто так и не помог. Знали об этом и украинские власти, офис уполномоченного по правам человека, но нам говорили, что это оккупированная территория и у них нет возможности помочь", – говорит Решетилова.

"Не исключаем внесудебную казнь"

В последние дни давление на подростков усилилось. Им предъявили обвинение в подготовке диверсии. А это означало арест и суд.

"За неделю до трагедии домой к подросткам приезжал следователь с вооруженным конвоем, вероятно, их собирались арестовать. Но обоим удалось убежать из дома, они несколько дней скрывались. В субботу, 24 июня, утром они вернулись – и к ним сразу приехал следователь. У Тиграна был длинный разговор со следователем, о чем, мы не знаем.

Вечером Тигран и Никита пошли гулять по городу. Примерно за полчаса до трагедии мама разговаривала с Тиграном по телефону. Он был спокоен, они говорили о том, что скоро должны встретиться. Ничто не говорило о том, что Тигран готовит какие-то действия, которые могут поставить под угрозу его жизнь", – говорит Решетилова.

А уже через полчаса в местных пабликах Бердянска стали появляться сообщения о перестрелке. Потом появилось известное видео, на котором Тигран прощается и говорит: "Слава Украине".

"Мы не знаем, что спровоцировало эту перестрелку, и как она произошла. По информации от родных известно, что ребят убили снайперы. Причем стреляли на поражение, никаких превентивных выстрелов не было. Возникает много вопросов, и мы не исключаем внесудебную казнь. Но окончательно все это может установить только независимая экспертиза", – говорит Решетилова.

Подросткам в оккупации грозит опасность

Все родные погибших сейчас находятся под давлением, у них проходят обыски. В ночь после убийства подростков следователь несколько часов допрашивал маму Никиты.

Сейчас во всех оккупированных городах – Мариуполе, Бердянске, Мелитополе – захватчики проводят проверку подростков, они все находятся в страшной опасности.

Что именно случилось с Тиграном и Никитой, предстоит узнать после деоккупации Бердянска и проведения следствия. Действительно ли ребята напали на кого-то или они были доведены до отчаяния угрозой быть арестованными и подвергаться страшным пыткам, поэтому решили защищаться, или их решили казнить таким образом – сейчас сказать невозможно.

О школьниках известно то, что они хотели стать военными. Тигран любил читать историческую литературу. Они оба были лидерами в школе. Соседи говорят о них только хорошее.