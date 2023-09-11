Оккупанты могли выпустить на свободу убийцу 11-летней Даши Лукьяненко: всплыли подробности

Российские оккупанты во время оккупации Херсона могли выпустить убийцу 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова. Преступник отбывал свой 15-летний срок заключения в тюрьме областного центра.

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Однако после освобождения правобережья Херсонской области и исправительного учреждения его уже там якобы не было. Об этом сообщил в Facebook бывший советник главы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

"Говорят, оккупанты отпустили всех заключенных. Еще одна гримаса войны", – добавил он.

Адвокат семьи Дарьи Лукьяненко Рубен Степанян подтвердил эту информацию изданию "Интент". Он отметил, что после деоккупации региона пытался выяснить, где находится Тарасов, но не смог. Результата не дал и опрос осужденных, с которыми преступник отбывал наказание.

"Лучший вариант, что его куда-то перевели, но не удастся найти ответ, куда", – отметил Степанян.

Напомним, в январе 2021 года Одесский суд приговорил 22-летнего Николая Тарасова к 15 годам лишения свободы за убийство 11-летней Даши Лукьяненко. Также мужчина обязан выплатить семье убитой 800 тысяч гривен в качестве компенсации морального и материального ущерба. Прокуроры заявили, что не согласны с приговором суда и требовали пожизненного заключения убийцы девочки.

Ребенок исчез 13 июня 2019 года в селе Ивановка Одесской области. Волонтеры и полиция несколько дней искали ее, но нашли мертвой 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед семьи Лукьяненко Николай Тарасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Николая Тарасова во время рассмотрения дела отказался защищать его в суде. В январе 2021 г. преступник порезал себе горло прямо в зале Раздельнянского райсуда. Хотя вскоре выяснилось, что Тарасов только поцарапал себя, не нанеся никаких серьезных травм.

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