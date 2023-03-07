Оккупанты на БМП вплотную приблизились к позиции ВСУ: в сеть попало видео ожесточенного боя в Луганской области

Два украинских воина вступили в ближний бой с российскими оккупантами в Луганской области. Захватчики на БМП подъехали к позициям украинских защитников практически в упор и пытались захватить окоп, в котором находились воины.

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Двое украинцев из 92-й отдельной механизированной бригады смогли отбить атаку. Впечатляющие кадры боя показали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

"Солдат 92-й механизированной бригады ВСУ с позывным "Хищник" во время ближнего боя с россиянами в Луганской области. Вражеская штурмовая группа на БМП выехала вплотную к позиции, которую занимало двое наших воинов, и пыталась мгновенно захватить окоп", – отметили в Сухопутных войсках.

На кадрах, снятых одним из украинских воинов, видно, что захватчики подобрались к окопу, где находились украинские военнослужащие, на критически близкую дистанцию. Они непрерывно обстреливали украинцев.

Однако под шквальным огнем "Хищник" отстреливался, используя то РПГ, то автомат. Его побратим при этом заряжал оружие.

В конце концов украинские воины взяли верх над российскими штурмовиками.

"Атака отбита, ребята выжили", – резюмировали в Сухопутных войсках.

Напомним, ранее стало известно, что в ближнем бою под Донецком погиб чемпион Украины по плаванию, служивший в президентском полку Максим Коваленко, 1996 года рождения, учился в харьковском государственном высшем училище физкультуры №1 с седьмого класса по второму курсу на отделении плавания. За это время он успел стать мастером спорта Украины на стайерских дистанциях, это длинные дистанции – 400, 800 и 1500 метров. Когда учился на курсах, стал чемпионом Украины по плаванию на открытой воде – 5000 и 7500 метров.

После начала полномасштабного вторжения РФ Максим встал на защиту Украины – и погиб, защищая родную землю.

Похоронили Героя в Харькове 6 марта, через год после того, как он принял свой последний бой.