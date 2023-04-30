Оккупанты на Херсонщине заставляют коллаборантов публично отречься от Украины

Российские военные преступники на временно захваченных территориях Херсона заставляют коллаборантов публично отказаться от гражданства нашего государства. Они организовали "флешмоб", в рамках которого все предатели снимают видео.

Видео дня

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что хоть оккупанты и знают, что в Украине нет процедуры отказа от гражданства, и их цель – максимально "сплотить" коллаборантов перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

Таким образом, россияне "маркируют" предателей и пропагандируют поддержку оккупантов среди местного населения.

Напомним: в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что пять экс-сотрудников полиции, работавших в главном управлении национальной полиции в Запорожской области, перешли на "службу" в Россию. По этому поводу правоохранительные органы обвинили их в государственной измене.

Их деятельность заключалась в выполнении указаний и распоряжений "руководителей" администрации, занимавшей оккупационную позицию по отношению к Украине. Кроме того, подозреваемые собирали информацию о личных данных своих коллег и проводили "патрулирование".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские захватчики могут выселить с временно оккупированных территорий людей, не приобретших гражданство РФ, если они будут создавать угрозу ее национальной безопасности. Граждан, не имеющих паспорта государства-террориста, признают иностранцами;

– в Центре национального сопротивления сообщили, что РФ активно пытается заманить на временно оккупированные территории своих граждан. Россиян всячески поощряют перебираться на "новые русские земли", придумывая для этого все новые методы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!