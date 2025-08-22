Оккупанты на Херсонщине жгут свою технику, чтобы не идти на позиции: в 'Атеш' раскрыли данные о саботаже в рядах врага. Фото и видео

На Херсонщине российские военные сжигают свою технику, чтобы саботировать выход на позиции. Это создает условия для возможного продвижения Сил обороны Украины в регионе.

К тому же в рядах оккупантов увеличивается количество дезертиров и отказников, особенно масштабной эта проблема стала в 24-м мотострелковом полку ВС РФ. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

В "Атеш" утверждают, что российские оккупанты сжигают свою технику на Херсонщине. В качестве доказательства в военном движении опубликовали кадры акта саботажа, совершенного "агентами движения "Атеш".

"Агенты движения "Атеш" из состава 24-го мотострелкового полка на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции. Таким образом они создают условия для возможного продвижения ВСУ", – отмечено в сообщении.

На опубликованных кадрах мужчина поджигает маскировочную сеть на технике – и она тут же вспыхивает, как факел.

В упомянутом российском подразделении, утверждают в "Атеш", сложилась критическая ситуация: там перманентно увеличивается количество СОЧ и отказников.

"К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами. Командование не может организовать порядок в полку, и ситуация только усугубляется. Мы же призываем военнослужащих не исполнять преступных приказов", – заявили в "Атеш", призвав россиян присоединяться к движению, ломать и уничтожать технику ВС РФ – чтобы выжить.

