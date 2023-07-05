Основные силы Восточного военного округа вс рф (оперативно-стратегическое командование "Восток") почти полностью введены в бой в Южной операционной зоне.

Видео дня

1) 5-я общевойсковая армия (ОВА), все 3 ее основных соединения уже введены в бой, в частности:

- 127-я мотострелковая дивизия (мсд) – на Бердянском направлении - 60-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр) – там же - 57-я омсбр - южнее г.Бахмут

2) 35-я ОВА... также, всеми своими тремя соединениями развернута между Бердянским и Мелитопольским направлениями (занимает почти весь район, который находится вокруг г.Пологи как на восточном, так и на западном флангах, а также - сам город )

- 38-я омсбр - направление Орехов - Пологи (ось с.Луговское) - 64-я омсбр - к северу и северо-востоку от города - 69-я отдельная бригада прикрытия (обрП) - северо-западнее г.Пологи и вокруг города

3) 36-я ОВА одним соединением уже задействована, другое ее соединение уже начало развертывание во втором эшелоне на Бердянском направлении

- 37-я омсбр – обороняется в направлении с.Керменчик - 5-я отдельная танковая бригада (отбр) южнее него...

4) Наименьшая по своему составу армия Восточного ВО - 29-я ОВА, по сути, является единственной, которая еще пока остается в резерве ГВ "Восток" (в частности, ее 36-я омсбр)...

Таким образом, становится понятно, что командованию войск противника в Южной операционной зоне в ближайшее время придется принимать достаточно сложное решение, похожее на своеобразную дилемму.

- либо просить руководство всей "Объединённой группировки вс рф на Юго-Западном ТВД" об усилении дополнительными силами и средствами (а это означает переброска их из состава ГВ "Центр" или "Юг", то есть с Лиманского, Бахмутского, или Авдеевского направлений)

- или же проводить "оптимизацию" своего оперативного построения... за счет уплотнения боевых порядков 58-й ОВА, которой, очевидно, даже при усилении ее на отдельных направлениях и участках соединениями из состава армий Восточного ВО и соединениями 49 -й ОВА... придется "чем-то" занимать главную линию обороны, чтобы не допустить ее прорыва.

Что со стороны выглядит крайне странным... так как в общем измерении российские войска, по крайней мере, по формальным показателям, никак не уступают украинским войскам, пытающимся здесь наступать... ни по количеству личного состава, ни по объемам основных образцов ВВТ , развернутых в этой операционной зоне.

Более того, противник здесь обороняется, а не наступает (соответственно, объективно существующая у него потребность в войсках меньше, чем в ВСУ), имеет преимущество в воздухе и в общем измерении преобладает ВСУ в объемах артиллерийских средств и средств ПВО.

Сейчас, в Южной операционной зоне противником задействованы 58-я, 49-я общевойсковые армии, 22-й армейский корпус (из состава Южного ВО), 5-я, 35-я, 36-я и 29-я общевойсковые армии и по крайней мере, часть сил (войск) 68-го армейского корпуса (из состава Восточного ВО).

Напомню, во всех сухопутных войсках рф.... развернуто всего - 11 общевойсковых и 1 танковая армии... То есть, по сути, противник сейчас пытается удержать южные районы нашей страны, оккупированные им, половиной всех своих сухопутных войск.

И все равно, это дается ему с большим трудом...

🇺🇦Подписаться на канал (https://t.me/+LAsVT5JO_oA3NDIy)

На сегодняшний день он еще не ввел в бой соединение только 29-й ОВА и 68-го АК... (в общем измерении это до 2-х омсбр + определенные силы и средства 18-й дивизии...). И все... на этом стратегический резерв противника в Южной операционной зоне иссякает.

8-я ОВА, в том числе 1-й и 2-й АК, из состава Южного ВО, которую было бы логично задействовать в этой зоне в таком случае, сейчас по самые уши втянута в высокоинтенсивные бои в Восточной операционной зоне... назад , усилить 58-ю, или хотя бы 49-ю армии, она не сможет.... по крайней мере, достаточно быстро...

Поэтому, в смысле "стратегического решения", в отношении Южной операционной зоны, противник дополнительно к 29-й ОВА и 68-му АК может задействовать только 2 объединения - 6-ю ОВА из состава Западного ВО, или 2-ю гв. ОВА из состава Центрального ВО... в общем, это примерно до 5-ти мотострелковых бригад...

Но, учитывая тот факт, что часть этих войск (сил) также уже задействована в полосах ответственности ГВ "Запад" и "Юг", этот гипотетический "размерчик" может быть и того меньше.

То есть, в случае прорыва ВСУ главной линии обороны противника где-то на отрезке между Голой Пристанью в Херсонской области и Владимировкой в Донецкой области... а это вполне вероятный вариант развития событий, учитывая тот факт, что пока полностью остановить ВСУ в Южной операционной зоне ему не удается... противник сможет одномоментно задействовать где-то до 2-х - 3-х бригад для попытки "купировать" этот прорыв (да и то, очевидно, не сразу, а только в течение 2-3-х суток в самом лучшем для него) случае)...

К чему я все это веду...?

А к тому, что уже очевидно намерение противника, в соответствии с тем же, так называемым "большим планом генерала герасимова", организовать и нанести в удобный для себя момент внезапный, мощный удар на неожиданном для ВСУ оперативном направлении... вполне возможно, может потерять любой стратегический смысл...

Ведь, может так случиться, что противнику придется в срочном порядке вместо каких-то оперативных наступлений "латать" оперативные "дыры" на юге силами и средствами, которые он готовит для этого наступления...

Поэтому, на мой взгляд, вывод... очевиден...

Результат всей летней кампании будет напрямую и главным образом будет зависеть не только от того, как стороны распорядятся своими резервами в оперативно-стратегическом смысле... но и вообще сколько их в достаточно боеспособном состоянии... окажется у них в нужный момент, на нужном направлении...

И насколько я понимаю... ВСУ сейчас задействовали не более 20% от этого компонента...