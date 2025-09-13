Оккупанты на захваченных территориях Украины заставляют мужчин подписывать контракты с армией РФ из-за неявки на псевдовыборы – 'Атеш'

Оккупанты на временно захваченных территориях Украины заставляют мужчин подписывать контракты с армией РФ. Аналогичные ситуации нередко случаются из-за отказа граждан участвовать в псевдовыборах.

Об этом сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны отмечают, что такие действия со стороны россиян являются незаконными.

"Активисты Гражданской силы фиксируют случаи давления на граждан, которые отказались участвовать в выборах. Особенно это касается мужчин – их вызывают на допросы, психологически воздействуют и заставляют подписывать контракты с вооруженными силами РФ", – говорится в сообщении.

Что известно

Правоохранители проверяют списки избирателей и связываются с теми, кто еще не проголосовал. Людей запугивают возможными последствиями за игнорирование так называемых выборов и заставляют давать объяснения. Кое-где, как альтернативу в отказе явиться на избирательный участок, предлагают подписать контракт.

Это уже не первый случай давления на местных жителей, что свидетельствует: население не признает оккупационную власть и отказывается участвовать в фейковых выборах.

В "Атеш" напомнили, что никто не имеет права заставлять людей голосовать или подписывать контракт.

"Если вы сталкиваетесь с давлением или принуждением, немедленно сообщайте нам – мы фиксируем все преступления оккупантов", – указано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ темпы набора новобранцев для войны против Украины существенно снизились. Контракты с российским минобороны во втором квартале 2025-го подписало минимальное за последние два года количество россиян.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в отдельных регионах России урезают выплаты новобранцам армии. Сокращение выплат происходит на фоне масштабного дефицита федерального бюджета и углубления финансовых проблем в регионах, заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

