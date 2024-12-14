Оккупанты начали вывозить украинские семьи на 'оздоровление' в Беларусь – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты вывозят на "оздоровление" в Беларусь жителей ВОТ, которых они сами же лишили жилья. Там украинские семьи вынуждены посещать пропагандистские мероприятия.

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Этот процесс при поддержке РПЦ курирует местный агент Москвы Алексей Талай (он позиционирует себя как "спикер-мотиватор"). Об этом рассказал Центр национального сопротивления на официальном сайте 14 декабря.

Семьи с ВОТ вывозят в Могилевскую область РБ, в санаторий "Дубровенка". Там украинцам промывают мозги лекторы на мероприятиях пропагандистского характера.

В ЦНС отметили, что оккупированная режимом Александра Лукашенко Беларусь продолжает содействовать Кремлю в оккупации нашей страны.

"Центр национального сопротивления продолжает мониторинг вывоза украинцев из ВОТ и методов Кремля по поводу их дальнейшей ассимиляции за пределами родного края", – подчеркнула пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно в Государственной пограничной службе Украины обратили внимание на то, что информационное нагнетание относительно возможных угроз из РБ несколько снизилось. Ситуация на границе с Беларусью стабильная и полностью контролируемая. Группировка захватчиков на этом направлении не фиксируется, отметили в ГПСУ.

– В то же время незаконно избранный президент РБ Александр Лукашенко попросил российского диктатора Владимира Путина разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник". Правда, Лукашенко опасается не Украины, а Польши, Литвы и Латвии.

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