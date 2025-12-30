Оккупанты накапливают личный состав в Северске и пытаются продвигаться в сторону Дроновки: военный рассказал о ситуации в Донецкой области

В Донецкой области российские войска сосредотачивают личный состав в городе Северск и пытаются продвигаться в направлении населенного пункта Дроновка. Оккупанты применяют тактику малых групп и комбинированных атак, а также предпринимают попытки форсирования водных преград.

О текущей ситуации на этом участке фронта сообщил начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Владимир Голягин. Информацию и видеозаявление обнародовал Telegram-канал "Киев24".

По словам представителя 81-й бригады, основным риском для украинских подразделений в этой полосе являются попытки противника открыть еще одно направление наступления, чтобы выйти на Дроновку. Для этого россияне активно накапливают живую силу в Северске и начинают выдвижение небольшими пехотными группами.

Оккупанты преимущественно двигаются по два-три человека, используя лесополосы и насаждения вокруг населенных пунктов, пытаясь скрытно приблизиться к украинским позициям. Параллельно противник осуществлял попытки форсировать реку Бахмутку, которая проходит между Северском и Дроновкой.

Однако подготовленную переправу вместе с вражеской пехотой украинские военные уничтожили. Кроме того, зафиксирован риск форсирования Северского Донца со стороны населенного пункта Ямполь. За последние две недели россияне четыре раза пытались переправиться через реку на лодках, однако все эти попытки завершились провалом – лодки вместе с пехотой были уничтожены.

Сейчас, по данным военных, все наступательные действия противника на этом направлении остаются безрезультатными, а украинские подразделения продолжают удерживать позиции и контролировать ситуацию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский заявил: самым сложным вопросом во время переговоров о прекращении российско-украинской войны являются территории Донецкой области. По его словам, выход Украины из Донбасса будет "худшим сценарием".

