Оккупанты нанесли ракетные удары по Волчанску, есть раненый: подробности

Утром 16 февраля российская оккупационная армия нанесла ракетные удары из авиации по городу Волчанск на Харьковщине. В результате очередного военного преступления РФ получил ранение 30-летний сотрудник "Харьковоблэнерго".

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Об этом в Telegram сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов. По его информации, мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Кроме того, нанесены разрушения зданию одного из предприятий и частному жилому дому.

Ранее захватчики атаковали пограничный город 6 февраля. Тогда под обстрел попала местная поликлиника, в результате чего произошел пожар. Еще совсем недавно в медучреждении был сделан ремонт.

30 января оккупанты также обстреляли Волчанск. Тогда в результате обстрела российскими оккупантами погиб 62-летний мужчина. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения.

Напомним, что 16 февраля досталось от оккупантов не только Волчанску. В ночь на четверг они атаковали ряд украинских городов ракетами: с двух часов до 04:30 воздушная тревога продолжалась во всех областях. Украинские силы ПВО сработали на отлично, сбив 16 ракет, на Львовщине и Кировоградщине есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Взрывы были слышны в Кременчуге, Запорожье и Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 февраля прилеты от российских обстрелов были зафиксированы, в частности, во Львовской области. Там три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. На месте попадания образовалась воронка;

– 15 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по городу Покровск Донецкой области. Повреждена многоэтажка, три человека погибли, 11 гражданских получили ранения.

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