Оккупанты нанесли удар авиабомбами по домам в Новой Каховке: есть погибшие и раненые. Фото и видео

Российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по жилым многоэтажкам во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Местные жители видели сбрасывавший бомбы российский самолет около 9 часов утра 15 сентября.

В результате удара погибли и ранены среди гражданских. Об этом заявил Нокаховский городской голова Владимир Коваленко, сообщает "Общественное".

По словам Коваленко, местные жители видели самолет, сбросивший авиабомбу на жилой квартал. По его словам, многоэтажки получили очень серьезные разрушения.

"Сейчас квартал, где были попадания, оцепили российские оккупанты. Они ходят по квартирам и смотрят, какие последствия", — заявил городской голова Новой Каховки.

В местных пабликах очевидцы делятся подробностями произошедшего.

"Над дачами перед этим пролетел самолёт. Скинул, и ушёл на разворот. Это был КАБ.С-300 запускается с земли", – рассказал один из местных жителей.

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Издание "Мост: Херсон" отмечает, что очевидцы утверждают, что удар управляемыми авиабомбами оккупанты по жилым многоэтажкам нанесли около 09:20.

"Поражены дома в микрорайоне "Сокол". В районе улиц Горького-Довженко разрушены квартиры в трех многоэтажных домах. Сейчас известно о разрушениях в домах по ул. Горького, 24, 26 и Довженко, 13", – говорится в сообщении.

По данным издания, в результате удара есть погибшие и раненые, в настоящее время информация о количестве жертв и пострадавших уточняется.

Тем временем оккупанты сначала заявили об одном погибшем и трех раненых местных жителях.

Впоследствии они обнародовали информацию о 12 раненых в результате обстрела жилого микрорайона ''Сокол'' в Новой Каховке управляемыми авиабомбами

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