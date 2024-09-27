Оккупанты нанесли удар по Днепру: есть разрушения на территории промышленного объекта, возник пожар
Оккупационные войска РФ в ночь на 27 сентября нанесли ракетный удар по Днепру. Под поражение попал промышленный объект, там вспыхнул пожар.
К счастью, люди не пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, обстрел произошел после полуночи в пятницу. На территории пораженного промобъекта зафиксированы разрушения.
Пожар, возникший вследствие вражеского удара, спасатели оперативно потушили.
В то же время ночью было неспокойно в Никопольском районе Днепропетровщины. Враг бил по самому Никополю и Марганецкой громаде: применил дрон-камикадзе и тяжелую артиллерию.
В населенных пунктах повреждена инфраструктура. Погибших и раненых нет.
Как сообщал OBOZ.UA, в прошлую пятницу, 20 сентября, Россия ракетным ударом по Днепру разрушила здание образовательного центра, было повреждено с десяток авто. В результате обстрела пострадал 19-летний парень.
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