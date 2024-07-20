Оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Сумской области: работают экстренные службы

Россияне в ночь на 20 июля устроили очередную дроновую атаку на Украину. Под ударом "Шахедов" оказалась, в частности, Сумщина: сообщается о прилетах.

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В Конотопском районе захватчики попали по энергетическому объекту, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры Конотопщины, применив БпЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.

Сколько дронов-камикадзе захватчики направили на регион этой ночью – неизвестно. Однако, по крайней мере, один "Шахед", по данным Сумской ОВА, был уничтожен над областью силами ПВО.

"Последствия вражеской атаки ликвидируются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – отметили в обладминистрации.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 20 июля РФ атаковала Украину дронами и ракетами.

Кроме Сумщины, под ударами захватчиков оказалась Полтавщина: там прилетело по гражданской инфраструктуре. В Киеве "Шахеды" предварительно сбили все, однако обломки упали в одном из районов столицы. По состоянию на 6 утра информация о последствиях и возможных пострадавших уточнялась.