Прямое попадание: оккупанты ударили баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге, под завалами могут быть люди. Фото, видео

Утром в понедельник, 11 ноября, российские оккупанты нанесли удар по городу Кривой Рог. В результате обстрела пострадала пятиэтажка.

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Уже известно о пострадавших, на месте работают спасатели. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что для обстрела оккупанты применили баллистическое вооружение. В настоящее время продолжается аварийно-спасательная операция. На месте происшествия работают все службы – спасатели, медики и коммунальные работники.

"Высокоточные" твари прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Идет аварийно-спасательная операция. Мы все на месте. И спасатели, и медики, и коммунальные службы. Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу", – сообщил он.

Позже Лысак уточнил, что в криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди.

По состоянию на 11:15 известно, что в Кривом Роге пострадали двое детей. 10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В общей сложности сейчас – шесть пострадавших.

По состоянию на 11:30 уже известно о 8 раненых, которые госпитализированы.

Штаб помощи людям разворачивается рядом, в 100 метрах.

"Помощь строительными материалами, коммунальными бригадами, расселением, заявления на материальную помощь от города. Все работаем", – уточнил Вилкул.

В сети показали фото квартиры местной жительницы после удара. Девушка была дома, ее спасло правило "двух стен".

Александр и Марк проезжали неподалеку именно в тот момент, когда российская ракета попала в жилой дом.

Александр рассказал, что взрывной волной повредило его транспортное средство: смяло крышу и капот, пробило лобовое стекло обломками. Сам мужчина, к счастью, не пострадал.

Войска России в ночь на понедельник, 11 ноября, атаковали Николаев ударными беспилотниками "Шахед". В результате вражеского обстрела есть повреждения в жилой застройке, погибли пять человек.

Войска России днем в воскресенье, 10 ноября, из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Свесской громады Шосткинского района Сумской области. В результате вражеской атаки погиб 52-летний мужчина.