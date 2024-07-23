Оккупанты нанесли удар по Очакову на Николаевщине: пострадали четыре человека

Оккупационные войска России с разницей в полсутки совершили два обстрела Очаковского района Николаевской области. В результате действий военных преступников пострадали четверо жителей.

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В районном центре повреждена многоэтажка. Об этом сообщила Николаевская областная военная администрация.

Отмечается, что около 21:15 в понедельник, 22 июля, ВС РФ ударили из артиллерии по акватории Очаковской громады. Пострадавших не было.

Уже во вторник, 23 июля, оккупанты около 05:35 из артиллерии обстреляли Очаков. В городе поврежден многоквартирный дом. Пострадали четыре человека, среди которых – 17-летний парень и 15-летняя девушка.

"Состояние пострадавших средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – добавили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на Николаевщине СБУ задержала еще одного информатора российской ФСБ. Женщина координировала вражеские артиллерийские обстрелы по Очакову и его морской акватории.

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