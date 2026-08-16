Россия совершила комбинированную атаку на Украину, силы ПВО сбили 3 ракеты и 85 БПЛА: последствия в областях

В ночь на 16 августа Россия совершила очередной воздушный удар по Украине. Для атаки оккупанты задействовали ракеты и 106 беспилотников различных типов.

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Силами противовоздушной обороны уничтожены 88 вражеских целей. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Ход атаки 16 августа

В ночь на 16 августа (с 18:00 15 августа) противник нанес удар по Киеву, Кременчугу и Кривому Рогу противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23 из Курской, Брянской и Воронежской областей РФ, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Херсонской области, Белгородской области РФ, а также 106 ударными БПЛА типа "Шахед" (в т. ч. реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), ТОТ Донецк и Крым.

Главные истории дня

"Основное направление удара – Киевская, Полтавская и Днепропетровская области", – подчеркнули в ВВС.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной были сбиты/подавлены три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 85 вражеских БПЛА различных типовна севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 3 локациях.

Последствия атаки 16 августа

На ночные и утренние удары противника отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Экстренные службы работают на местах утренних и ночных российских ударов. В Киеве оперативно ликвидировали пожары, сейчас продолжаются аварийные работы. В городе и области россияне ранили шестерых человек. Под ударами баллистического оружия также оказались Кременчуг и Кривой Рог. Везде, куда россияне дотягиваются своим баллистическим оружием, они наносят удары по гражданской инфраструктуре. В Кривом Роге двое погибли и ещё 14 человек пострадали. Есть погибший в Сумах. Мои соболезнования родным и близким. С утра продолжается тревога во многих регионах: россияне запустили новую волну дронов", – написал он в 10:38.

В течение недели, по словам главы государства, под вражескими ударами оказались 13 областей. В украинских городах и селах захватчики за последние семь дней выпустили более 1550 ударных дронов, почти 1560 авиабомб и 62 ракеты. Большинство из них – баллистические ракеты различных типов.

"Благодарен всем службам – подразделениям ГСЧС, полиции, медикам, – которые первыми прибывают на места атак, помогают людям, оперативно принимают меры по спасению и восстановлению жизни. Очень важно, чтобы эта самоотдача наших людей дополнялась новыми шагами партнеров по защите неба. Когда северокорейские баллистические ракеты разрушают инфраструктуру и уносят жизни здесь, в Европе, нельзя допускать, чтобы европейские перехватчики просто лежали на складах . Защита жизни необходима. Россию нужно остановить. Новые пакеты – это буквально спасенные жизни и защищенная инфраструктура каждый день. Спасибо каждому партнеру, который в этом помогает", – подытожил Зеленский.

Сумская область

В течение ночи враг неоднократно атаковал Сумы с помощью беспилотников .

Поздно вечером 15 августа вражеский дрон нанес прицельный удар по гражданскому автомобилю в Сумах.

В результате попадания автомобиль загорелся. Погиб 59-летний мужчина. Жена погибшего с ранениями была госпитализирована. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Киевская область

Утром в результате удара дронов в Броварском районе пострадали три человека: две женщины и мужчина

Одну из женщин с осколочными ранениями доставили в больницу. Двоим пострадавшим помощь оказали на месте.

В результате атаки повреждены четыре дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

Запорожская область

Два человека погибли, один – ранен в результате вражеских атак на Запорожский район.

Так, 66-летний мужчина и 64-летняя женщина погибли в результате попадания российской кассетной бомбы в частный дом в Викторовке.

Авиабомбой был поврежден дом также в Михайловском, там ранения получил 39-летний мужчина.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области, два района которой россияне более 20 раз атаковали беспилотниками, артиллерией и ракетами, один человек погиб, еще 14 пострадали.

Наиболее серьезные последствия атаки зафиксированы в Кривом Роге, где было разрушено промышленное предприятие. Два человека погибли. Еще 13 человек пострадали. В тяжелом состоянии в больницу доставили 48-летнего мужчину. 10 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие проходят обследование.

В Широковской и Грушевской громадах на Криворожье произошли пожары.

В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены инфраструктура, предприятие, многоквартирный дом, частный дом. Пострадал 55-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Одесская область

Под очередным ударом врага оказался юг Одесской области.

В Белгород-Днестровском в результате вражеской атаки повреждены фасады и остекление трёх 5-этажных жилых домов. По предварительным данным, пострадали два человека.

Также в результате атаки повреждена территория двух неработающих предприятий.

Ход атаки 15 августа

Вечером 14 августа российские войска атаковали Украину 152 ударными БПЛА типа "Шахед" (в том числе реактивными), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), ВОТ Донецк.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских БПЛА различных типов, а также 3 баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 16 локациям, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Последствия российских ударов

Одесская область

В Белгород-Днестровском районе в результате ударов беспилотников произошло разрушение здания обувной фабрики с последующим возгоранием столовой, котельной и легкового автомобиля. Взрывной волной и обломками повреждены окна и фасад административного здания.

В другом месте произошло возгорание заброшенного частного жилого дома, горела также сухая трава рядом.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Со стороны ГСЧС были задействованы 15 пожарных и 5 единиц техники.

Запорожская область

Трое человек получили ранения вследствие вражеских атак на Запорожский район.

Россияне нанесли удар с помощью FPV-дронов по автомобилям в селе Украинка.

Ранения получил 65-летний мужчина, чей автомобиль двигался по одной из улиц села.

Еще два человека – мужчина 62 лет и женщина 58 лет – пострадали в автомобиле недалеко от железнодорожного переезда.

Николаевская область

Накануне, 14 августа, враг атаковал Николаевскую область БПЛА типа "Шахед"/"Гербера". В результате атаки в Шевченковской громаде пострадала 59-летняя женщина, которая была госпитализирована. По состоянию на утро пострадавшая находится в стабильном состоянии.

14 и ночью 15 августа россияне восемь раз атаковали Снигуровскую громаду Баштанского района БПЛА типа "Молния". В Снигуровке повреждены складское помещение фермерского хозяйства, два административных здания и АЗС. Пострадавших нет.

Также 14 августа враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады Николаевского района. Там тоже без пострадавших.

Ход атаки 14 августа

В ночь на 14 августа (с 18:00 13 августа) противник нанёс удар 112 ударными БПЛА типа "Шахед"" (в том числе реактивными), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Миллерово (РФ), ВОТ Донецк, Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) – на 6.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на местах, подвергшихся вражеским авиаударам, с ночи работают спасательные службы.

Так, в Краматорске в Донецкой области в результате российского авиаудара произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома с первого по шестой этаж. Погиб один человек, еще 16 получили ранения.

В поселке Степановка в Сумской области в результате попадания "Шахеда" в частный дом погибли два человека, в том числе ребенок.

В Смеле Черкасской области российский дрон попал в девятиэтажное здание. На нескольких этажах вспыхнули пожары, ранены пять человек.

"Под ударами этой ночью оказались также Херсонская, Днепровская, Запорожская, Одесская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Черниговская области. В регионах есть раненые, в том числе дети, повреждены многоэтажные дома, частные дома и объекты инфраструктуры. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь", – заверил глава государства.

Президент добавил: ежедневно Россия применяет против наших прифронтовых громад около 220 кассетных бомб, которые, несмотря на санкции, производит и модифицирует оборонная промышленность агрессора.

"Необходимо оказывать давление на каждую цепочку поставок иностранных компонентов, на каждое предприятие, работающее на нанесение ударов, угрожающих жизни людей. Российские ракеты, бомбы и дроны можно останавливать не в нашем небе, а на этапе производства. Спасибо каждому, кто дополнительными санкционными мерами это обеспечивает", – подчеркнул он.

Последствия ударов РФ 14 августа

Черкасская область

Ночью в Смелянской территориальной громадек вражеский БПЛА повредил жилой дом. Дрон, врезавшийся в многоэтажку, был начинен шрапнелью . В одном из подъездов – значительные разрушения. Всего повреждено более 140 квартир.

По данным Черкасской областной государственной администрации, пострадали пять человек.

Кировоградская область

Также ночью войска РФ вновь наносили удары по Кировоградской области

Враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов в Кропивницком районе. Кроме того, в результате атаки пострадал частный жилой дом.

Обошлось без пострадавших.

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал Никопольский район беспилотниками.

Четыре человека получили ранения. Среди пострадавших – дети.

Под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады. Разрушены сельскохозяйственное предприятие, частный дом, автомобили.

В тяжелом состоянии в больницу доставили 63-летнего мужчину. Еще трое человек, среди которых 14-летняя девочка и 16-летний парень, будут лечиться амбулаторно.

Житомирская область

В Житомирской области в результате вражеского обстрела пострадали объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет. Пожары, возникшие в местах попаданий, локализованы и ликвидированы.

Результат работы ПВО 13 августа

В ночь на 13 августа противник атаковал 133 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.

Последствия обстрела в регионах

Утром 13 августа российские оккупанты атаковали ударными дронами Чернигов. В результате атаки повреждено неэксплуатированное хозяйственное здание. Жертв среди населения нет.

В Одесской области в ночь на 13 августа враг снова атаковал Измаильский район. Противник нанес удар по портовой инфраструктуре. В результате атаки есть повреждения, возник пожар. В настоящее время подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий.

По информации ОВА, в Одесской области в результате атаки реактивного БПЛА ранена 18-летняя девушка. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена ​​в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь.

На Сумщине семь человек пострадали в результате вражеских атак. За прошедшие сутки оккупанты применяли управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

В Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела пострадали три женщины и мужчина. В Шосткинской громаде в результате удара вражеского беспилотника травмирована 61-летняя женщина.

В Лебединской громаде в результате попадания вражеского беспилотника ранен 62-летний мужчина. В Глуховской громаде в результате наезда мотоблоком на взрывной предмет получил ранение 81-летний мужчина.

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции, документирующие последствия военных преступлений.

Атака РФ 12 августа

Начиная с 18:00 11 августа и до утра россияне нанесли удары по Украине с использованием баллистической ракеты "Искандер-М", противорадиолокационной ракеты Х-31П, неуказанным количеством управляемых авиационных ракет Х-35 из Ростовской области РФ и из акватории Чёрного моря, а также 138 ударными БПЛА типа "Шахед" (в т. ч. реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк и Гвардейское.

Большинство целей оккупанты направили на Сумскую и Одесскую области.

По состоянию на 09:00, по данным ВС ВСУ, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, атакже падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Последствия атаки 12 августа

Одесская область

С самого утра враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура.

Еще одну волну атак областной центр пережил ночью: тогда обошлось без пострадавших. Повреждения получил один жилой дом.

Полтавская область

В Полтавской области в результате вражеских ударов вспыхнул пожар на промышленном предприятии.

Спасатели оперативно ликвидировали его, несмотря на угрозу повторного удара, и предотвратили дальнейшее распространение огня. Информации о погибших или пострадавших нет.

Днепропетровская область

Враг почти 20 раз атаковал 4 района области с помощью беспилотников и ракет.

Пострадал один человек.

В Никопольском районе противник обстрелял районный центр, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую громады. Повреждены больница, культурно-спортивный комплекс, магазин, многоквартирные дома и автомобиль. Пострадал 57-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

В Криворожском районе под обстрелом оказалась Зеленодольская громада. Поврежден частный дом.

В Синельниковском районе пострадала Николаевская громада. Загорелся частный дом.

Херсонская область

Ночью россияне массированно атаковали Херсон реактивными ракетами "Шахед".

В Центральном районе города погибли два человека, их личности устанавливаются.

Пострадали восемь жителей Херсона. Среди них – 46-летний мужчина с взрывной травмой и ожогами 60% поверхности головы, туловища, конечностей и лица, а также 60-летняя женщина с контузией, взрывной травмой и ранением лица.

Еще двое человек пострадали вДнепровском районе Херсона.

Николаевская область

Накануне враг атаковал область ударными БПЛА типа "Shahed". По состоянию на утро 12 августа – без повреждений и пострадавших.

В частности, враг трижды атаковал FPV-дронами Гороховскую громаду Баштанского района. В селе Александровка повреждено торговое заведение, в селе Светлая Дача – частный дом. Пострадавших нет.

Также враг девять раз атаковал Снигуровскую громаду БПЛА типа "Молния". В селе Тамарине пострадал 60-летний мужчина. Его госпитализировали, на утро состояние – стабильное. Повреждены грузовой автомобиль и автобус. В городе Снигуровка в результате одной из атак ранение получил 62-летний мужчина. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Повреждено учебное заведение. В результате других атак повреждены частный дом и торговое заведение. В селе Галагановка повреждено учебное заведение, пострадавших нет.

Кроме того, враг атаковал БПЛА типа "Ланцет" Березнегуватскую громаду. Поврежден объект агропромышленной инфраструктуры. Пострадавших нет.

В Николаевском районе вчера враг атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Пострадавших нет.

Атака РФ 11 августа

В ночь на 11 августа противник атаковал Запорожье и Киев противокорабельными ракетами Циркон, баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской, Ростовской, Воронежской, Орловской областей, а также 120 ударными БРЛА типа Shahed (большинство из них – реактивные), Гербера и дронами: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Основное направление удара – Киевщина, Запорожье. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Последствия обстрелов

Киевскую область российские оккупанты атаковали баллистическими ракетами и ударными дронами. Враг бил по гражданским объектам и в очередной раз создал угрозу для мирных людей. К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет.

В Бучанском районе повреждены складские помещения и три грузовых автомобиля. На местах работают соответствующие службы. Специалисты фиксируют повреждения и помогают устранить последствия атаки.

Николаевску область ночью враг атаковал область ударными БПЛА типа Shahed. В результате атаки в Николаеве 75-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Медицинскую помощь ей ​​оказали на месте, состояние женщины удовлетворительное. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также объект промышленности.

Российские войска ночью 11 августа атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки погибли три человека, ещё пятеро получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Оккупанты более 20 раз атаковали пять районов области, применяя БПЛА и артиллерию.

Обстрелы в ночь на 10 августа

По данным Воздушных сил, в ночь на 10 августа из воздушного пространства над Черным морем противник применил управляемую авиационную ракету Х-59/69 и три баражующих боеприпаса "Бандероль".

Кроме того, враг запустил 126 ударных беспилотников, среди которых Shahed, в том числе реактивные модификации, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись из районов Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, временно оккупированных территорий Донецкой области и Гвардейского в Крыму.

Для отражения атаки Силы обороны задействовали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов, а также 3 баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны", – говорится в сообщении.

К сожалению, зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА в 22 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 2 точках.

А в Черкасской области силы ПВО уничтожили шесть российских БПЛА.

Последствия российского террора

По информации главы Сумской ОГА Олега Григорова, этой ночью российские войска вновь атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Зафиксированопять попаданий по гражданской инфраструктуре в двух районах города, на трёх локациях.

"По меньшей мере пять человек пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, погибших нет. Имеются повреждения в жилом секторе. Специалисты обследуют территории. Все масштабы последствий уточняются", – говорится в сообщении.

Позже чиновник уточнил, что в результате вражеских обстрелов пострадали 14 человек.

Кроме того, российские войска совершили более 20 атак по трем районам Днепропетровской области с применением беспилотников и артиллерии.

В Никопольском районе под обстрелом оказались районный центр, Марганецкая и Покровская общины. В результате обстрелов повреждены частный дом, автомобили и тракторы.

В Криворожском районе враг атаковал Зеленодольскую общину, где была повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе российские войска нанесли удар по Петропавловской общине, там повреждена автозаправочная станция.

Вечером 9 августа российские войска атаковали несколько объектов в Полтавском районе. Зафиксированы попадания беспилотников по автозаправочным станциям, промышленному предприятию и частному дому.

"Пожары, возникшие в результате атак, уже ликвидированы подразделениями ГСЧС. Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало", – сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

Напомним, в ночь на 9 августа российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Одессе. Враг применил баллистические ракеты и дроны-камикадзе, а также атаковал автобус с детьми. В результате обстрела зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 8 августа российская оккупационная армия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате обстрела ранения получили как минимум четыре человека. Также во время ликвидации последствий вражеской атаки было обнаружено тело человека.

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