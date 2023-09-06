Оккупанты нанесли удар по Запорожью и попали по объекту инфраструктуры: есть раненые

Российские войска 6 сентября нанесли ракетный удар по городу Запорожье. В одном из районов облцентра поражен объект гражданской инфраструктуры.

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Пострадали два работника предприятия. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, удар захватчики нанесли в 10:24, тогда в Запорожской области и ряде других регионов звучала воздушная тревога, а в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе баллистики.

"Враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожья. В результате атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших – работниках предприятия. На месте работают соответствующие службы", – отметил Малашко.

Одновременно с воздушной тревогой над Запорожьем, по данным мониторинговых пабликов, был якобы замечен также вражеский разведывательный беспилотник.

Напомним, 6 сентября в полиции показали последствия ракетной атаки в Киевской области. В пристоличном регионе силам ПВО удалось сбить все воздушные цели, однако их обломки, падая, нанесли ущерб.

В частности, обломками сбитых ракет повреждены два торговых объекта, выбиты окна, в частности, в детском санатории, а также в жилых домах, пострадал гаражный кооператив.