Россия ударила ракетами С-300 по центру Харькова: все детали

Утром 5 февраля российские войска нанесли удары по Харькову. Две ракеты – предварительно, С-300, – прилетели в центр города

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, оккупанты снова били по жилой застройке, есть по меньшей мере трое пострадавших.

Об обстреле Харькова войсками РФ Синегубов сообщил в 8:21. Через несколько минут он подтвердил прилет.

"Зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил глава Харьковской ОВА.

Больше деталей сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, две вражеские ракеты прилетели в Киевский район города. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

"Две вражеских ракеты ударили по центру Харькова. Попадание в Киевский район города. Предварительно речь идет о ракетах С-300. Информации о жертвах удара пока нет - на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию", - подчеркнул городской голова.

Россияне снова били по жилой застройке. По состоянию на 9 часов утра было известно о по меньшей мере одном пострадавшем.

"Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке", - написал Терехов в 8:55.

К 9:14 количество пострадавших возросло до трех гражданских.

"Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Сейчас известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте. Данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы", - написал Синегубов.

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