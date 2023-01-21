Оккупанты не могут запустить на ЗАЭС ни один энергоблок – Энергоатом

Войска государства-агрессора России снова столкнулись с неприятностями с захваченной ими Запорожской атомной электростанцией. Оккупанты не могут запустить в работу ни один из энергоблоков ЗАЭС.

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Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе компании Энергоатом в Telegram. Там еще раз призывали мировое сообщество способствовать тому, что захватчики из РФ как можно быстрее покинули станцию и вышли из Энергодара.

Действия россиян могут повлечь за собой масштабную экологическую и ядерную катастрофу.

В Энергоатоме объяснили, что неудачи оккупантов на ЗАЭС вызваны в первую очередь кадровым дефицитом. Они заблокировали доступ на станцию ее работников, отказавшихся получать паспорта государства-агрессора. Речь идет о не менее 1,5 тысячи человек.

Эти люди отказались также и подписывать какие-либо договоры с Росатомом.

Поэтому оккупанты пытаются искать новых атомщиков для работы на ЗАЭС уже на территории России. Им обещают дать в пользование квартиры, принудительно отобранные у выехавших из города жителей Энергодара.

Кроме того, запустить блоки россиянам не дает и постепенная деградация оборудования, вызванная ими из-за несоблюдения необходимого температурного режима.

Также оккупанты продолжают строить военные сооружения вокруг энергоблоков станции и сухого хранилища отработанного ядерного топлива, что является недопустимым.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам и.о.главы Госинспекции ядерного регулирования Украины Олега Корикова, оккупанты превратили ЗАЭС в собственную военную и ремонтную базу. В настоящее время станция электроэнергию для Украины не производит.

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