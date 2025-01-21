оккупанты не прекращают применять артиллерию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Идут тысяча шестьдесят третьи сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Наши защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину украинской территории. Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в строительстве 21 января по состоянию на 16:00. Отмечается, что всего с начала суток на фронте произошло 55 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с РФ. Под вражескими обстрелами находились районы населенных пунктов Михальчина-Слобода Черниговской области; Белая Береза, Степок, Фотовыж, Покровка, Великая Писаревка, Винторовка Сумской области. Под авиационными ударами оказались Гремяч, Славгород и Середина Буда.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудара НАРами по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре штурмовых действия захватчиков вблизи Двухлетней, Петропавловки, Лозовой и Новой Кругляковки. Под авиаударом оказалась Глушковка.

В Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Копанки, Терны и Колодцы. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже четыре боестолкновения, из которых одно – длится до сих пор. Также авиация противника нанесла удары НАРам по Надии.

На Северском направлении кафиры пытались продвинуться в направлении Ивано-Дарьевки, получили отпор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают три вражеских попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Федоровка, сейчас бои продолжаются. Под авиаударами захватчиков были Ступочки.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка, три боестолкновения еще продолжаются. Также враг наносил авиаудары по Дружбе и Константиновке.

На Покровском направлении сегодня враг 33 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новый Труд, Покровск, Зверевое, Успеновка, Славянка, Серебряное, Шевченко, Андреевка, Улаклы, Янтарное, Дачное. Дачное. Девять боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении остановлено одно штурмовое действие противника, захватчики пытаются идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя.

На Ореховском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в направлении Каменского.

На Приднепровском направлении в районе острова Казацкий противник сегодня один раз безрезультатно штурмовал позиции наших защитников.

На Курском направлении захватчики дважды атаковали наших защитников, кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 17 КАБ на территорию России.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1600 человек. С начала полномасштабной войны на украинской земле отменяли уже около 822 030 единиц живой силы страны-агрессора.

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