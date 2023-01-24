Оккупанты, несмотря на потери, не прекращают штурмов Бахмута, ВСУ сбили еще один вражеский Су-25 — Генштаб

Российские оккупанты, несмотря на потери, продолжают атаковать Бахмут, однако украинские воины атаки отбили и там, и на других направлениях, где ведутся бои на Донбассе. В то же время в Запорожской области, где, по словам пропагандистов РФ, несколько дней назад "началось масштабное наступление российских войск", оккупанты вынуждены обороняться.

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Между тем, они по-прежнему несут потери: 24 января украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, менее чем за 24 часа враг понес значительные потери в авиации. В начале суток россияне потеряли три вертолета Ка-52. Позже под Бахмутом украинские воины сбили штурмовик Су-25 российских оккупантов.

"В течение текущих суток подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за 30 минут были уничтожены 3 российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеньевка Волновахского района Донецкой области. Также, в районе Бахмута, украинские защитники Су-25", - говорится в сводке.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Воины подразделений ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили еще 8 районов сосредоточения оккупантов.

Тем временем российские оккупационные войска продолжают "воевать" против гражданских украинцев. 24 января Россия нанесла 5 ракетных ударов по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области и 13 авиационных ударов.

Кроме того, враг более 10 раз применил реактивные системы залпового огня.

На Донетчине по-прежнему продолжаются ожесточенные бои. Так, россияне продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении – несмотря на ежедневные многочисленные потери.

На Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия, однако украинские воины отразили все атаки.

На Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону.

Сутки на разных направлениях ведения боевых действий прошли так:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация практически неизменна, наступательных группировок противника не обнаружено. Противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них Гута-Студенецкая, Бучки и Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасиловка, Сопич, Кучеровка, Студенок, Казачье, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Ворожба, Волфино, Юнаковка Сумской области, а также Басово, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Веселое, Волчанск, Варваровка и Григоровка Харьковской области.

– На Купянском направлении враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Кисловка, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

– На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Ямполевка Луганской области.

– На Бахмутском направлении от огневого поражения от танков и всего спектра артиллерий пострадали районы более 20 населенных пунктов. В частности, речь идет о Спорном, Берестове, Белогоровке, Веселом, Красной Горе, Бахмуте, Клещеевке, Курдюмовке, Дружбе, Майорске, Нью-Йорке Донецкой области.

– На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.

– На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

– На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, среди них: Времьевка, Вольное Поле, Новоселка, Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Белогорье, Новоданиловка и Веселое Запорожской области.

– На Херсонском направлении оккупанты также продолжают обстреливать гражданское население. Обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Веселое, Бургунка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Без особых изменений – и на оккупированных РФ украинских территориях. Так, в захваченном Россией Крыму РФ продолжает меры скрытой мобилизации среди местных жителей

"В частности, в городе Севастополь с 20 января 2023 г. российским военным комиссариатам определена задача восполнить потери России в так называемой "специальной военной операции" за счет местных гражданских лиц из подразделений черноморского флота. Всем гражданским работникам определено заполнить формы, где указать сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения", - отмечено в сводке.

Тем временем на оккупированой части Запорожской области захватчики свозят в больницы сотни своих раненых бойцов.

"Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в боях Силами обороны Украины. Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области. Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области", - сообщили в Генштабе.

Напомним, ранее российские правозащитники заявили, что из 50 тысяч завербованных в ЧВК "Вагнер" зэков на фронте осталось 10 тысяч. Большинство наемников были убиты или ранены в боях, однако часть из них пропали без вести, дезертировали или сдались в плен Силам обороны Украины.

Также сообщалось, что накануне украинские воины уничтожили 690 российских оккупантов и ряд техники. Безвозвратные потери врага в живой силе к утру 24 января достигли 122 170 человек.

Кроме того, накануне в Воздушных силах отчитались об уничтожении шести летательных аппаратов противника в небе, среди них - два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" ".