Оккупанты несут разрушение и смерть: в сети показали, как выглядит Угледар после российских обстрелов. Видео

Всюду, куда приходят российские оккупанты, они приносят с собой смерть, страдания и разрушения. Сейчас захватчики превращают во второй Мариуполь украинский город Угледар в Донецкой области.

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Как и Мариуполь, этот город с приходом "освободителей" с востока превращается в руины. Видео из разрушенного и изувеченного российскими войсками Угледара показал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Угледар. Еще один город с характерными признаками попытки освобождения россиянами. Все, до чего дотягивается рука российских нацистов, превращается в Мариуполь руину, убийство и изуродованные жизни гражданских", - написал он.

Андрющенко подчеркнул, что то, что делает Россия с украинскими городами и селами, является лучшим доказательством того, что "освободители" стремятся только к одному: уничтожить Украину и украинский народ.

"Угледар. Ближайшая точка фронта к Мариуполю. Пока – живой. Но каждый день руина растет из-за российских атак. Потому что им не нужны люди. Им даже не нужна наша земля и города. Им нужна только наша смерть. Р*сня должна передохнуть. Единственная гарантия мировой безопасности", - отметил советник мэра Мариуполя.

Напомним, ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан показал последствия военных преступлений РФ в Угледаре. После сокрушительных обстрелов оккупантов претерпели непоправимые разрушения целые кварталы когда-то процветающего украинского города.

Также сообщалось, что украинские воины заставили российских морпехов бежать с поля боя в Угледаре. Феерический побег попал на видео.