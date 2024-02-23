Оккупанты незначительно продвинулись северо-западнее Бахмута, ВСУ потеснили врага на левобережье Херсонщины – ISW

В течение 22 февраля российские оккупационные войска несколько продвинулись северо-западнее Бахмута – в районе Богдановки. Также захватчики кичатся якобы достигнутыми успехами под Авдеевкой, однако доказательств продвижения не приводят.

Тем временем на левом берегу Днепра в Херсонской области успехи имеют Силы обороны, которые добились определенного расширения плацдарма. О ситуации на передовой, а также мнимых и реальных изменениях на линии фронта говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики подтвердили незначительное продвижение оккупантов к северо-западу от Бахмута на Донетчине. Сравнив геолоцированные кадры от 9 и 21 февраля, они пришли к выводу, что определенных успехов захватчики достигли юго-восточнее и южнее от Богдановки.

Россияне приписывают себе еще одну "победу": по версии российских пропагандистов, части 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ якобы прорвали оборону украинских воинов на северной и северо-восточной окраинах Ивановского и сейчас ведут бои в самом селе и на его восточной окраине. Подтверждений этих заявлений аналитикам ISW найти не удалось.

По наблюдениям ISW, позиционные бои накануне продолжались северо-восточнее Бахмута в районе Выемки; северо-западнее Бахмута возле Богдановки; юго-западнее Бахмута вблизи Клещиевки и Андреевки; к югу от Бахмута возле Майорского, Нью-Йорка, Торецкого и Пивденного.

"Сообщается, что вблизи Богдановки действуют подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Северного флота), а также подразделения чеченского отряда "Север-Ахмат" (78-й мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й вблизи Клещиевки", – отметили в ISW.

Незначительное продвижение у захватчиков есть и в районе Авдеевки, хотя преимущественно российские пропагандисты заявляли об "успехах" вражеского войска, не находящих подтверждений.

Так, пропагандисты РФ утверждали, что оккупационные войска 22 февраля захватили Северное к юго-западу от Авдеевки. Также они уверяли, что захватчикам удалось захватить 40% Первомайского.

Геолоцированные кадры подтверждают продвижение россиян в поле к западу от Авдеевского коксохимического завода. Подтверждений продвижения захватчиков в Северном и Первомайском на момент публикации отчета аналитики не нашли.

В целом накануне на этом направлении позиционные бои продолжались северо-западнее и западнее Авдеевки в районе Степного, Бердичев, Орловки, Ласточкиного; юго-западнее Авдеевки у Северного, Первомайского и Невельского.

В районе Авдеевки Силам обороны противостоят подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады РФ, а в районе Невельского – подразделения 110-й отдельной мотострелковой бригады (1-й ОМС ДНР).

Также аналитики привели данные по потерям РФ в боях за Авдеевку: речь идет о 364 уничтоженных танках и 748 единицах боевых бронированных машин. Такое количество техники соответствует чуть более одной танковой дивизии и почти двум дивизиям ББМ, или большому механизированному корпусу в целом.

Подобных потерь в технике русские войска не знали со времен Второй мировой войны. Даже в Афганистане за 9 лет войны советские войска потеряли максимум 180 танков.

Компенсировать утраченную технику, считают и в ВСУ, и в ISW, российское командование будет уже привычным способом: бросая свою пехоту в мясные штурмы без поддержки техники.

Под Марьинкой 22 февраля шли позиционные бои в районе Георгиевки и вблизи Новомихайловки, которые не привели к подтвержденным изменениям линии боевого столкновения. Российские пропагандисты заявляли о незначительном продвижении оккупационных войск в направлении Красногоровки. Между тем, в МО РФ заявили об оккупации Победы, отмечают аналитики: это могло произойти "не позже 21 февраля".

На стыке Донецкой и Запорожской областей накануне также было жарко: там продолжались позиционные бои.

По сообщениям российских "военкоров", оккупанты могли продвинуться в районе Новодонецкого и Приютного – населенные пункты по обе стороны Великой Новоселки.

Позиционные бои продолжаются к югу от Золотой Нивы и у Новозлатополя. Вблизи Урожайного Силам обороны противостоят подразделения российской 30-й артиллерийской бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Российские пропагандисты также заявляли о продвижении оккупационных войск в западной части Запорожской области. Продвижение, по их заявлениям, произошло у Работино, однако разные пропагандисты не сошлись во мнении относительно того, продвинулись оккупанты на один километр или на два.

Также пропагандисты РФ утверждали, что оккупанты отбросили украинских воинов с нескольких позиций вблизи Вербового.

Аналитики лишь констатировали, что бои продолжались к востоку и на южных окрестностях Работино и к западу от Вербового.

В районе Работино украинским воинам противостоят подразделения российского 136 артиллерийского полка. Это подразделение, добавляют аналитики, существовало во времена СССР и сейчас, вероятно, было восстановлено.

Между тем, 22 февраля позиционные бои продолжались и на левобережье Херсонщины. И они, согласно заявлению спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк, принесли определенные успехи украинским воинам, удерживающим плацдарм на оккупированной части региона. По ее словам, российские силы отступили с неопределенных позиций вблизи Крынок после украинского штурма в этом районе.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за словами Медведева о планах на Киев и Одессу. Замглавы Совбеза РФ заявил, что заявил, что россиянам рано или поздно придется захватить эти города.

Аналитики подобные "наполеоновские" планы, по крайней мере, в отношении Одессы, связали с недавними событиями в пророссийском анклаве "ПНР" в Молдове.