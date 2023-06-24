Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Днепру: пострадали 8 человек, среди них дети. Фото

Ночью 24 июня российские террористические войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате пострадали мирные люди, в том числе, дети.

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По предварительным данным, 9 крылатых ракет и 3 беспилотника сбили ночью над областью, однако есть и падания по гражданским объектам. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Целью российских военных преступников стал частный сектор. В ОВА заявили, что известно о 8 пострадавших, среди них двое – дети 9 и 16 лет. Четверо человек госпитализированы.

В результате ракетного обстрела произошел пожар, который спасатели уже потушили. Полностью уничтожены 4 частных дома, еще 25 – повреждены. Повреждения также получили 5 хозяйственных построек. Изуродованы почти два десятка авто и газопровод.

Еще один ракетный удар зафиксирован по инфраструктурному объекту. Там тоже есть разрушение. Информация уточняется.

Несколько раз агрессор обстрелял и Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под ударом была Марганецкая громада и Никополь. В городе повреждены 2 частных дома, но обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 24 июня силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили более 20 ракет, выпущенных российскими оккупантами. В Соломенском районе обломки ракеты повредили верхние этажи многоэтажки: погибли двое, пострадали 11 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные российские войска в ночь на 24 июня устроили массированную атаку крылатыми ракетами на украинские города. В Киеве обломки ракеты упали на жилой дом, а в Днепре пострадал частный сектор. Взрывы ночью также было слышно в Кривом Роге и Николаеве, в Харькове есть прилеты.

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