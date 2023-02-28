Оккупанты ночью ударили по Святогорску в Донецкой области и попали в часть ГСЧС: есть погибший и раненые. Фото

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Донбасс. В ночь на 28 февраля под вражеским обстрелом оказался город Святогорск, в частности, захватчики попали по городской части Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Видео дня

В результате вражеского удара один спасатель погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Ночью россияне обстреляли Святогорск, попали в часть ГСЧС – по предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены. Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий", – написал он.

Кириленко также выразил соболезнования родным и близким погибшего спасателя, пожелал скорейшего выздоровления его раненым коллегам и заверил, что непременно Россия будет отвечать и за этот теракт.

Также Кириленко показал фотографии с последствиями очередной атаки россиян на Святогорск. На них видны поврежденные жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и пораженная российскими снарядами часть ГСЧС.

Напомним, ночью против 28 февраля оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Никополю на Днепропетровщине. В результате трех обстрелов в городе повреждена гостиница, три частных дома, хозяйственная постройка и авто. Оборваны линии электропередач. Люди, к счастью, не пострадали.

Также сообщалось, что в настоящее время войска РФ наступают на пяти направлениях. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины констатировали, что накануне Силы обороны Украины отразили более 60 атак врага. В то же время, по данным ГШ, сохраняется высокая угроза нового массированного ракетного удара РФ по всей территории Украины.