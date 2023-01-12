Оккупанты ночью ударили по Запорожью: повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома

Вражеские войска государства-агрессора России в ночь на четверг, 12 января, в очередной раз атаковали ракетами Запорожье. В городе раздались мощные взрывы.

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По предварительным данным, оккупанты ударили по объектам инфраструктуры, на месте возник пожар. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев на своем канале в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, пострадали также дома мирных жителей.

"Проклятый враг снова цинично атаковал наш ночной город. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Также в результате обстрела снова получили повреждения мирные дома", – написал Куртев.

Он добавил, что ночью на место атаки оккупантов выехали соответствующие службы. По предварительной информации, люди не пострадали.

На канале "Это Запорожье" сообщили, что громкие взрывы прогремели в городе около 3 часов ночи, была объявлена воздушная тревога. По данным канала, оккупанты обстреляли Запорожье ракетами ракет С-300 из временно оккупированного Токмака.

"Очень громко. Друзья, находитесь в безопасных местах!" – писали авторы канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 января российские оккупанты начали массированно атаковать Запорожье с воздуха. Жители города слышали звуки разрывов кассетных бомб.

Цинизм обстрела заключался еще и в том, что диктатор РФ Владимир Путин анонсировал так называемое перемирие в честь Рождества. Обещания кремлевского диктатора оказались обычным лицемерием.

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