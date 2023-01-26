Оккупанты ночью выпустили по Украине 24 ''Шахеда'': силы ПВО все уничтожили

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрна-камикадзе, которыми войска РФ атаковали страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136 и Shahed-131.

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Враг запускал от побережья Азовского моря. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Командования Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Пуски ударных БПЛА совершались с восточного побережья Азовского моря", – отметили военные.

По предварительным данным, Россия применила 24 "Шахеда". Все они были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

В Командовании ВС ВСУ уточнили, что большинство дронов-камикадзе защитники обезвредили в центре страны. В частности, в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Напомним: вечером в среду, 25 января, Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в разных городах нашего государства, в частности, в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. Предварительно, есть прилеты. К счастью, без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что агрессор РФ не оставил планы уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Он отметил, что оккупанты готовятся к очередной атаке иранскими дронами-камикадзе.

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