Оккупанты обстреляли Часов Яр и Звановку в Донецкой области: есть погибший и раненная

Российские оккупационные войска в понедельник, 17 июня, снова обстреливали мирные населенные пункты в Донецкой области. В селе Звановка Бахмутского района погиб мужчина, а в Часовом Яру тяжелые ранения получила женщина.

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Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии изданию "Суспільне". По ее словам, по фактам обстрелов войск РФ начаты досудебные расследования по ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.

Медведева отметила, что город Часов Яр оккупанты обстреляли около 12:00. По предварительным данным, враг бил из артиллерии.

"В результате вражеской атаки получила ранение женщина 57 лет. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом и забоем. Также повреждено домовладение", – сообщила представитель областной прокуратуры.

Также по данным спикера, в 16:00 войска государства-террориста нанесли удар, предварительно управляемой авиабомбой, по селу Звановка Бахмутского района. От удара погиб 41-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 июня российская армия атаковала Херсон. В результате очередного военного преступления оккупационных войск погиб один человек.

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