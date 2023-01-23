Оккупанты обстреляли дом многодетной семьи на Сумщине: погибла молодая женщина, еще два человека получили ранения
Российские оккупанты снова произвели атаку из ствольной артиллерии на территорию Сумской области. В результате обстрела есть жертвы – погибшая и двое раненных.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Жертв эвакуировали в ближайший госпиталь.
Как говорится в источнике, россияне обстреляли дом многодетной семьи в Эсманской общине.
"Всего было 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей", – говорится в сообщении.
В настоящее время известно о жертвах – в результате обстрела погибла молодая девушка. Также сообщается о двух раненных.
"Подробности со временем", – дополнил Живицкий.
Как сообщал OBOZREVATEL,что российские оккупанты и систематически атакуют различные районы Сумской области. Так, захватчики обстреляли двор дома, где шла похоронная процессия. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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