Оккупанты обстреляли дом многодетной семьи на Сумщине: погибла молодая женщина, еще два человека получили ранения

Российские оккупанты снова произвели атаку из ствольной артиллерии на территорию Сумской области. В результате обстрела есть жертвы – погибшая и двое раненных.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Жертв эвакуировали в ближайший госпиталь.

Как говорится в источнике, россияне обстреляли дом многодетной семьи в Эсманской общине.

"Всего было 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей", – говорится в сообщении.

В настоящее время известно о жертвах – в результате обстрела погибла молодая девушка. Также сообщается о двух раненных.

"Подробности со временем", – дополнил Живицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL,что российские оккупанты и систематически атакуют различные районы Сумской области. Так, захватчики обстреляли двор дома, где шла похоронная процессия. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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