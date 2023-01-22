Оккупанты обстреляли Харьковщину: погибла пожилая женщина, еще один человек госпитализирован. Фото

В воскресенье, 22 января, российские войска снова обстреляли территорию Харьковской области. В результате очередного теракта погибла 67-летняя жительница села Петровка Золочевской общины.

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Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что враги стихийно обстреляли населенный пункт, а также близлежащее кладбище, повредив ряд захоронений.

"Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии", – указал глава региона.

Синегубов добавил, что российская армия не может оставить в покое Харьковщину, терроризируя изо дня в день мирное население. Однако он уверен, что ни одно из преступлений России не останется безнаказанным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские войска распространяют неподтвержденную информацию о наступлении на Запорожском направлении. Силы обороны подчеркнули, что армия РФ не совершает масштабных наступательных действий и уж тем более не достигла никаких "прорывов".

По состоянию на 22 января уже подтверждено уже 46 смертей от ракетного удара по многоэтажке в Днепре. Неопознанными остаются останки 11 человек.

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