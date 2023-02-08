Оккупанты обстреляли почти 100 населенных пунктов на линии фронта, Силы обороны продолжили уничтожение вражеских ресурсов и живой силы – Генштаб

За сутки, 8 февраля, российская армия продолжила сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Захватчики нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска Донецкой области и 37 авиационных ударов.

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Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Берислава и Камышан Херсонской области. Об этом рассказали в Генеральном штабе украинской армии на Facebook.

"В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововолодимировка Херсонской области, российские оккупационные войска проводят ежедневные обыски, беспорядки и грабежи местных жителей. Крадут бытовую технику, телефоны и все ценные вещи", – рассказали наши военные.

Кроме чисто издевательских методов, оккупанты продолжают военные преступления, нанося минометные и артиллерийские удары. За сутки атаки со стороны России были совершены:

на Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 15 населённых пунктов. Среди них – Купянск, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области;

на Бахмутском направлении обстрелов подверглись, в частности, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В целом – более 20 населенных пунктов. Враг нанес авиаудары вблизи Ивановского;

на Авдеевском и Новопавловском направлениях под обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки и Марьинки;

на Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки и Каменское в Запорожье;

на Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Змиевка, Берислав, Шляхово, Львов, Тягинка, Антоновка, Янтарное, Берегово, Огромное и Херсон.

Однако наши защитники не остаются в долгу перед российскими фашистами. За сегодня авиация Сил обороны нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, два района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти за год войны с Украиной Россия недосчиталась по разным данным от 10 до 12 своих генералов (для сравнения: США за все свои войны в Афганистане и Ираке потеряли только одного генерала). Последнего из них (на сегодняшний день) ликвидировали в ночь на 5 февраля 2023 года.