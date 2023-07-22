Оккупанты обстреляли село на Сумщине и убили местного жителя

Россия продолжает массово терроризировать украинское население в разных регионах. 22 июля враг ударил по пгт Угроиды Сумской области, в результате погиб мирный житель.

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Погибшему мужчине было 56 лет, он скончался от ранения на месте. Об этом сообщило издание Суспильне Сумы, ссылаясь на секретаря Краснопольского поселкового совета Ирину Юхту.

Также в поселке тяжело пострадали три человека. Им всем оказывают экстренную медицинскую помощь, а органы следствия возбудили уголовное дело по новому военному преступлении России.

По данным Сумской ОВА произошел артиллерийский обстрел, с 10 утра было зафиксировано 14 взрывов. Разрушены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 22 июля РФ в очередной раз атаковала территорию Украины дронами-камикадзе Shahed-136. БПЛА была ориентирована в центральные регионы нашего страны. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 ударных беспилотников были уничтожены.

А после ударов вражеской артиллерией по Никополю на Днепропетровщине были повреждены частные дома и хозяйственные сооружения, ранения получили три человека.

Накануне оккупанты убили двоих детей – брата и сестру – в поселке Дружба Донецкой области. Вражеский артиллерийский снаряд прилетел во двор, где находились 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.

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