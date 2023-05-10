Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: погибла местная жительница. Фото

В среду, 10 мая, российские оккупанты снова обстреляли Херсонскую область. В результате минометного обстрела погибла местная жительница.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Херсонская областная прокуратура проводит досудебное расследование по поводу умышленного убийства, совершенного с нарушением законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Согласно информации от следствия, 10 мая около 17:00 войска РФ произвели обстрел минометами одного из сел в Каховском районе.

В результате этого обстрела одна жительница села получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Также повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.

"Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска каждый день обстреливают Херсонскую область. В понедельник, 8 мая, захватчики нанесли очередной удар по Станиславу и Антоновке.