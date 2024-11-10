Оккупанты обучают на полигоне в Севастополе наемников из Африки и Кубы – 'Атеш'

Российская террористическая армия продолжает привлекать в свои ряды иностранных наемников. На территории временно оккупированного Крыма заметили боевиков из Кубы и стран Африки.

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Захватчики обучают наемников на полигоне "Казачий" в Севастополе. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинские и крымских татар "Атеш".

В ходе разведки агенты выяснили, что на полигоне "Казачий" в Гагаринском районе Севастополя российские военные обучают наемников из африканских стран и Кубы. Полигон принадлежит 810-й бригаде морской пехоты.

По информации "Атеш", в районе полигона периодически фиксируется прибытие военных грузовиков, которые доставляют людей с внешностью, нетипичной для местных жителей. Также отмечается, что на полигоне время от времени проходят стрельбы для подростков из "Юнармии". Таким образов российские террористы используют детей как живой щит, пытаясь защитить своих военных и наемников от ударов Сил обороны Украины.

"Наши агенты продолжают внимательно следить за подобными инцидентами и готовы предоставить всю необходимую информацию для привлечения оккупантов к ответственности", – заявили в "Атеш".

Напомним, граждане страны-террориста России жалуются, что солдат срочной службы заставляют подписывать контракты с ВС РФ. После этого срочников отправляют на войну против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных, которые отбывают наказание в российских тюрьмах и колониях. Причем на фронт забирают не только граждан РФ, но и выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев.

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