Оккупанты оказывают давление на население захваченной части Херсонщины: более 200 человек из одного села вывезли в неизвестном направлении – Генштаб

Российские захватчики, которые "хозяйничают" на временно захваченных территориях Херсонщины, положили глаз на земельные участки, принадлежащие местному населению. Из-за отказа передать свою землю на баланс местной оккупационной администрации из села Боевое в неизвестном направлении было вывезено около 200 человек.

Видео дня

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 3 марта. Отмечается, что к вывезенным украинцам оккупанты намерены применить так называемые фильтрационные меры.

Между тем, по данным Герштаба, в их дома сейчас расквартируют российских наемников.

Напомним: в январе Центр ионального сопротивления сообщил об увеличении оккупантами темпов депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия, например, в заброшенные российские санатории и общежития.

Как сообщал OBOZREVATEL

– в Офисе Генпрокурора сообщили, что с начала полномасштабной войны страна-террорист Россия депортировала из Украины десятки тысяч детей. Путинские захватчики стремятся, чтобы на территории РФ украинские дети потеряли свою идентичность;

– депутаты Верховной Рады обратились в Организацию Объединенных Наций из-за принудительной депортации Россией детей из Украины. За постановление №9038 отдали свои голоса 330 избранников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!