Оккупанты отказываются идти в наступление, узнавая правду о потерях РФ в войне, – Маляр

Российские войска несут значительные потери в живой силе на войне против Украины. Больницы на временно оккупированных территориях нашего государства переполнены захватчиками с тяжелыми ранениями, смертность среди оккупантов в медучреждениях засекречена.

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Впрочем, информация о реальном количестве ликвидированных оккупантов распространяется между военнослужащими РФ, они деморализованы и отказываются идти в наступление целыми подразделениями. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она рассказала, что медучреждения на оккупированных территориях переполнены тяжелоранеными оккупантами. На территорию России их практически не эвакуируют, а реальная смертность среди "300-х" засекречена. Учет умерших от ран ведут исключительно российские военные медики.

Однако полностью скрыть реальные потери живой силы России не удается.

"Информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника. В частности, приданный на усиление 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования. Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника", – отметила Маляр.

Она добавила, что ныне российское командование вынуждено усиливать практику использования заградотрядов.

"Командование российских оккупационных войск активизировало проведение мероприятий принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового оставления районов ведения боевых действий", - подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

Напомним, ранее пленный "вагнеровец" рассказал о расстрельных отрядах у оккупантов. По его словам, в составе ЧВК действуют отдельные подразделения, которые под страхом смерти гонят зэков на штурм украинских позиций.

По словам пленника, во время вербовки ему и другим заключенным обещали, что они не будут участвовать в боях на передовой, а якобы будут "стоять на границе, "шмонать" машины, чтобы не проезжало контрабандное оружие и наркотики". Зэков также соблазняли тем, что они будут по месяцу проводить дома, по два – в Украине с зарплатой по 100 тысяч рублей в месяц. Также им обещали трехмесячное обучение.

"Нас обманули всех", – заявил оккупант, который меньше чем через месяц после вербовки оказался на передовой в Луганской области и на себе узнал, что такое заградительные отряды.